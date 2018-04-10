Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ

Тысячи российских футбольных фанатов собираются пролить кровь на грядущем Чемпионате мира по футболу, который состоится в России в июне нынешнего года. Как выяснили журналисты «Фразы», хулиганы утверждают, что подготовка к этому уже идет полным ходом.

Как пишет британское издание The Express, в одной из групп российских ультрас в соцсетях («Russian Hooligans») говорится, что они планируют «устроить ад» во время ЧМ-2018 и отмечают следующее: «Мы начинаем операцию „Мундиаль“. Наш план уже идет полным ходом».

В одном из обсуждений в группе говорится о том, чтобы «заманивать английских фанатов в Реутов, небольшой городок под Москвой, где им будет легче определить цели».

«Хорошо. Вы хотите войны, тогда вы ее получите. Борьба в нашей крови — в июне мы будем делать больше, чем просто петь», — отметил другой член группы.

Ранее «Фраза» сообщала, что подобные заявления от российских футбольных хулиганов звучали еще год назад. В феврале 2017 года они обещали устроить англичанам «теплый прием» на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом рассказывается в документальном фильме Russia’s Hooligan Army («Армия хулиганов России»).

Напомним, что игры ЧМ-2018 должны пройти на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.