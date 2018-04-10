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Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ

Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ

Тысячи российских футбольных фанатов собираются пролить кровь на грядущем Чемпионате мира по футболу, который состоится в России в июне нынешнего года. Как выяснили журналисты «Фразы», хулиганы утверждают, что подготовка к этому уже идет полным ходом.

Как пишет британское издание The Express, в одной из групп российских ультрас в соцсетях («Russian Hooligans») говорится, что они планируют «устроить ад» во время ЧМ-2018 и отмечают следующее: «Мы начинаем операцию „Мундиаль“. Наш план уже идет полным ходом».

В одном из обсуждений в группе говорится о том, чтобы «заманивать английских фанатов в Реутов, небольшой городок под Москвой, где им будет легче определить цели».

«Хорошо. Вы хотите войны, тогда вы ее получите. Борьба в нашей крови — в июне мы будем делать больше, чем просто петь», — отметил другой член группы.

Ранее «Фраза» сообщала, что подобные заявления от российских футбольных хулиганов звучали еще год назад. В феврале 2017 года они обещали устроить англичанам «теплый прием» на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом рассказывается в документальном фильме Russia’s Hooligan Army («Армия хулиганов России»).

Напомним, что игры ЧМ-2018 должны пройти на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Тэги: футбол, общество, Россия, мир, Чемпионат мира, фанаты, спорт, Англия, криминал

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