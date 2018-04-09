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Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы

Из-за жуткой аварии на железной дороге львовяне с детьми вынуждены идти многие километры до трассы

В поселке Задворье в Львовской области в результате аварии на железной дороге опрокинулись товарные вагоны. Как выяснили журналисты «Фразы», Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, сейчас движение большинства поездов приостановлено, однако скоростные поезда движутся с минимальной задержкой.

«Люди пешком идут, чтобы добраться до трасы Киев-Львов и добраться домой», — написал Зинкевич, подчеркнув, что среди пассажиров электропоезда многие с детьми.

По данным СМИ, до ближайшей трассы — 10-12 километров.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2012 года в Запорожской области сошли с рельсов 4 вагона пассажирского поезда «Киев-Севастополь».

В апреле 2017 года во Львове в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сошли с рельсов 8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза. Причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

28 марта 2018 года в Тернопольской области сошел с рельсов пригородный дизель-поезд. Случилось это в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути.

Тэги: авария, трасса, поезд, железная дорога, Львовская область

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