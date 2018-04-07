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Правоохранители в Днепре, возможно, спасли «жизнь какого-то вора»

Правоохранители в Днепре, возможно, спасли «жизнь какого-то вора»

В пятницу, 6 апреля, в Днепре правоохранители задержали киллера, которого разыскивают в Евросоюзе за организацию и покушение на умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По словам полицейского, в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, «вор в законе» по кличке Умка праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья. «Это же нужно было так случиться, что благодаря удачной работе полиции, возможно, спасена жизнь какого-то вора», — написал Аброськин.

Как сообщала «Фраза», летом 2005 года в Чернигове работники ГУБОП МВД Украины задержали человека, который подозревался в совершении заказных убийств в разных регионах Украины. При задержании у подозреваемого нашли пистолет с глушителем.

В марте 2010 года сотрудниками СБУ в Одесской области был задержан гражданин, находившийся в международном розыске за организацию заказного убийства.

Тэги: Евросоюз, криминальный авторитет, задержание, киллер, криминал, Вячеслав Аброськин, Национальная полиция Украины

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