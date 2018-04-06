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В Киевской области нашли тайник с боеприпасами, вывезенными из зоны АТО

В Киевской области нашли тайник с боеприпасами, вывезенными из зоны АТО

В Киевской области сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, вывезенными из зоны АТО. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе СБУ.

Житель одного из райцентров Киевщины хранил арсенал боеприпасов в арендованных помещениях бывших насосных станций.

«Оружие злоумышленник лично привозил из района проведения антитеррористической операции после поездок по личным делам», — отметили в СБУ.

Во время обысков этих помещений оперативники спецслужбы обнаружили гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов различного калибра.

Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с сотрудниками полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Как сообщала «Фраза», 5 апреля 2018 года в СМИ появилась информация о том, что купить гранату в Украине можно за $20, автомат Калашникова — за $350 или $600 в зависимости от модификации. 

Напоминаем, что ранее стало известно, что в марте-апреле 2014 года на восток Украины было отправлено несколько десятков тысяч автоматов, пистолетов, патронов и гранат из захваченных украинских оружейных складов Министерства внутренних дел и Вооруженных сил Украины в Крыму.

Напомним, 25 марта 2015 года на вокзале в Хмельницком правоохранители задержали 22-летнего военнослужащего-контрактника, который незаконно вывез из зоны АТО оружие и боеприпасы. Молодой человек пытался вывезти в другой регион Украины 2 ручных противотанковых гранатомета, 4 гранаты РГД-5 с запалами и 35 патронов 9-го калибра. Впоследствии в доме, который снимал военнослужащий, правоохранители изъяли 336 патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм, еще одну гранату РГД-5, гранату Ф-1 и два штык-ножа к автомату Калашникова.

В августе 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли на Волыни оружие и боеприпасы, вывезенные из района проведения антитеррористической операции. Как сообщили в СБУ, житель Владимир-Волынского хранил в своей квартире три гранаты Ф-1 и РГД-5, пистолет, пятнадцать магазинов к автомату Калашникова, по пять магазинов к снайперской винтовке и ручному пулемету, более 700 патронов различного калибра, дымовую гранату и холодное оружие.

Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что по месту дислокации полка патрульной службы полиции особого назначения «Днепр-1» Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области выявлено рекордное количество незаконно вывезенногоиз зоны АТО оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В конце того же года СМИ сообщали, что в Украине участились случаи воровства оружия и боеприпасов в воинских частях, которые отправляются на черный рынок. В качестве причин краж называлось желание бойцов подработать и плохая охрана складов.

О том, что происходит с украинскими арсеналами оружия, и почему Запад не торопится предоставлять Украине летальное вооружение, читайте здесь.

Тэги: Украина, война, Донбасс, боеприпасы, криминал, антитеррористическая операция

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