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В столичные садики поставляли макароны с мышиными экскрементами

В столичные садики поставляли макароны с мышиными экскрементами

Полиция выявила присвоение 5,6 млн гривен средств государственного бюджета при поставках просроченных продуктов в детские сады и школы в Киеве. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

«Есть основания полагать, что должностные лица общества (поставлявшего продукты питания) в течение 2016-2018 годов легализовали средства на общую сумму более 5 600 000 гривен, большая часть которых являются государственными. Это стало возможно в результате внесения в тендерную документацию заведомо ложных сведений и в дальнейшем поставок некачественной продукции в садики, общеобразовательные учреждения и другие государственные учреждения», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе полиции добавили, что в декабре 2017 года в правоохранительные органы обратились представители общественной организации с заявлением о проверке поставок в учебные заведения столицы некачественных продуктов.

В заявлении было указано, что фирма, выигравшая тендер на поставку продуктов, не выполняет условия договоров и его представители по собственному желанию и без предупреждений перестают привозить продукцию.

В рамках расследования следователи выявили внесение в тендерную документацию заведомо недостоверных сведений. В частности, адреса складов, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинских документах работников оказались фиктивными.

Более того, правоохранители получили документы по поставке в садики макарон с мышиными экскрементами, просроченных сыров. Поставки мяса также не соответствовали нормам.

На нескольких объектах сотрудники полиции изъяли образцы поставленной продукции и отправили ее на экспертизу, которая показала, что продукты не соответствуют государственным стандартам.

По указанным фактам продолжается досудебное расследование.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине февраля 2018 года Управление образования Деснянского района Киева собиралось заключить с ООО «Стартрейдинг» соглашение о закупке замороженной рыбы за почти 4,5 миллиона гривен. При этом месяцем ранее против ООО «Стартрейдинг» было открыто исполнительное производство.

Тэги: Киев, общество, продукты, здоровье, дети, криминал, садик

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