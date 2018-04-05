На Одесщине обезвредили громадную мину вековой давности

В среду, 4 апреля, взрывотехники обезвредили мину, которую течением принесло к береговой линии акватории Измаильского порта. Как выяснили журналисты «Фразы», общий вес снаряда — 488 кг, заряд — 60 кг пороха.

Как установили специалисты, это мина «Sautter-Harle», предназначенная для поражения подводных лодок. Она была принята на вооружение еще во время Первой мировой войны, сообщает «Трасса Е-95».

Взрывотехники отбуксировали мину по Дунаю на безопасное расстояние и обезвредили. На время операции территория вокруг набережной и весь прилегающий квартал был перекрыт.

Напомним, 3 апреля в районе 110 километра Дуная экипаж катера «Лоцман Емельянов» заметил предмет, внешне напоминающий речную якорную мину времен Второй мировой войны.

Диспетчерская Измаильского филиала госпредприятия «Администрация морских портов Украины» направила к месту обнаружения подозрительного предмета помимо судна «Лоцман Емельянов» в катер «Меридиан». Также были приняты меры по оповещению в Измаильском порту.

Течением мину на какое-то время отнесло к румынскому берегу, однако затем она вновь оказалась на украинской стороне. Движение предмета сопровождали в целях безопасности катера морской полиции Румынии, затем «эстафету» приняла Морская охрана Государственной пограничной службы Украины.

Еще одна мина всплыла на румынской стороне Дуная. Ее уничтожили несколькими часами ранее на румынском берегу. Мощный взрыв был слышен и в Измаиле.

Как правило, подобные предметы (если это, действительно, мина времен Второй мировой войны), пролежав более полувека на дне, под слоем ила, всплывают в периоды подъема уровня воды в Дунае.

Как сообщали СМИ, 1 апреля 1982 года мина эпохи Второй мировой войны взорвалась у одного из причалов Измаильского порта, между судами «Радомышль» и «Капитан Кюселинг». Тогда, по воспоминаниям измаильчан, один из плавкранов порта ушел на дно, серьезно пострадало судно «Радомышль», осколки взрывной волной разбросало на большое расстояние — до военного госпиталя. Никто из работников порта не пострадал — взрыв произошел ранним утром, когда люди только ушли со смены.