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В штаб-квартире YouTube стреляли. Есть погибшие и раненые

В штаб-квартире YouTube стреляли. Есть погибшие и раненые

Во вторник, 3 апреля, поздно вечером работники YouTube сообщили в социальных сетях о стрельбе в штаб-квартире компании в Калифорнии. Как выяснили журналисты «Фразы», женщина-стрелок была найдена мертвой.

«Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами», — написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).

Позже он написал: «В безопасности. Был эвакуирован. Нахожусь снаружи».

Полиция установила личность женщины, которая устроила стрельбу в штаб-квартире Youtube в Сан-Бруно в Калифорнии.

«Два источника в правоохранительных органах заявили, что предварительно установлена личность стрелявшей в офисе Youtube — это женщина Насим Агхдам, ранее проживавшая в Южной Калифорнии в городах Риверсайд и Сан-Диего», — передает телеканал ABC в Twitter.

Ранее стало известно, что стрелявшей 35-40 лет, она жила на юге Калифорнии и, вероятно, женщина никак не связана с компанией Youtube. Также источники телеканала в правоохранительных органах считают, что человек, который был ее изначальной целью, сейчас находится в критическом состоянии в больнице.

По версии полиции, открывшая огонь женщина совершила самоубийство. Она ранила трех человек, все они доставлены в больницу в Сан-Франциско.

Одним из раненых в стрельбе в штаб-квартире Youtube в городе Сан-Бруно (Калифорния) оказался бойфренд женщины, которая устроила стрельбу. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Генеральной больнице Сан-Франциско сообщили, что получили трех пострадавших в результате стрельбы. 36-летний мужчина находится в критическом состоянии, 32-летняя женщина — в тяжелом состоянии, и 27-летняя женщина — в удовлетворительном состоянии.

Начальник полиции Сан-Бруно Эд Барберини рассказал, что подозреваемая была найдена мертвой с огнестрельным ранением, которое она нанесла сама себе.

По словам Барберини, полиция прибыла на место происшествия в 12:48 по местному времени, В то время сотрудники компании хаотично покидали здание. Затем правоохранители нашли первую пострадавшую — она была перед зданием штаб-квартиры Youtube, после этого нашли мертвой подозреваемую. Через несколько минут в соседнем здании были найдены еще двое пострадавших.

Ранее «Фраза» сообщала, что 1 февраля 2018 года в средней школе Лос-Анджелеса произошла стрельба. Впрочем, тогда огонь был открыт неумышленно.

14 февраля 2018 года в городе Паркленд (штат Флорида, США) в средней школе Stoneman Douglas High School произошла стрельба. В результате инцидента погибли 17 человек.

В начале марта 2018 года губернатор Флориды Рик Скотт подписал закон, который вводит новые правила на ношение оружия. Данный закон разрешает учителям скрытое ношение оружия в школах.

Тэги: США, полиция, мир, стрельба, YouTube, криминал

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