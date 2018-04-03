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В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую

В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую

В Центре Киева проходит митинг. Как выяснили журналисты «Фразы», организовали мероприятие партии «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор»

Как сообщает «Украинская правда», представители националистических организаций собираются в центре Киева, напротив стадиона Лобановского, чтобы затем отправиться колонной к Кабинету министров, Верховной Раде и Администрации президента. Они будут требовать деолигархизации Украины.

За общественным порядком в центре столицы следят полицейские, саперы и кинологи. Правоохранители перекрыли движение по улицам Грушевского и Шелковичная. Начинают перекрывать улицу Арсенальную в направлении здания парламента.

Как пишет в Facebook пресс-секретарь лидера «Свободы» Олега Тягнибока Кристина Равлюк, ориентировочный график марша — шествие к Кабмину, ВР и АП. У каждого здания предполагается выступление лидеров марша.



Под парламентом руководители шествия представят «антиолигархический пакет коренных преобразований», а перед Администрацией президента зачитают резолюцию марша.

Акцию поддержала и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Выступая во вторник в Верховной Раде, она обратила внимание депутатов на то, что под парламентом собралось много людей, которые выступают против господства в Украине «клановой системы управления и коррупции».
«И мы в этом правые силы поддерживаем», — подчеркнула Тимошенко.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, Киев, общество, Администрация Президента Украины, политика, националисты

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