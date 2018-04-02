Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках

На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках

В Сумской области весенний паводок подтопил часть города Ахтырка. Как выяснили журналисты «Фразы», полиции приходится на лодках перевозить людей в безопасное место.

«Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок», — сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, первые сообщения о наводнении стали поступать в дежурную часть ахтырской полиции после 1:00 ночи понедельника.

По словам местных жителей, вода поднялась почти на метр, подтоплены дома и хозяйственные помещения.

Работники полиции вместе со спасателями на лодках патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, кто не смог самостоятельно покинуть район бедствия.

Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местную гостиницу и здание горисполкома.

На месте происшествия, кроме полиции, работают бригады ГСЧС, скорой помощи и горисполкома. Спасательные работы продолжаются.

Как сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, произошло подтопление частных домовладений на 11 улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 см, по состоянию на 7:00 он уже уменьшился на 10 см.

Из 25 подтопленных домов эвакуированы 43 человека, из которых 6 — временно расположены в гостинице «Нефтяник», 1 человек госпитализирован в Ахтырскую центральную райбольницу, остальные находятся у близких.

По информации издания Sumy.Today, от наводнения страдают и Сумы. Там троллейбусы, курсирующие по маршрутам № 1 и № 2 в направлении «Химпрома», не доезжают до конечных остановок.

Также из-за подтопления троллейбусы не могут проехать в направлении ул. Харьковская — ул. Пограничная.

Подобная ситуация сложилась не только в городах, но и на дорогах. Как сообщает «Киев Оперативный», автомобильную дорогу из Киева в Харьков затопило водой.

«Акватрасса Киев-Харьков. Специально для тех, кто собрался ехать по трассе Киев-Харьков. Будьте предельно осторожны в районе 177-го километра. В некоторых местах без внедорожника и купального костюма не обойтись», — говорится в сообщении.

Ранее «Фраза» сообщала, что 18 января затопило Одессу, в городе перекрыли движение по улицам.

Тэги: общество, наводнение, паводок, потоп, Сумы

Комментарии

Колонка автора
02.04.18 13:45

Обострение международной обстановки – в интересах Украины

Автор: Максим Михайленко

Статьи

02.04.18 09:28

Чем закончится история с арестом Савченко: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Главные новости за 2 апреля 2018 года

Главные новости за 2 апреля 2018 года
02.04.18 18:59
246
Последние новости
02.04.18 18:59

Главные новости за 2 апреля 2018 года
02.04.18 16:37

Ученые обнаружили жуткую особенность рака легких
02.04.18 16:30

Стало известно, сколько стоит все конфискованное имущество в Украине
02.04.18 15:48

На Запорожье перевернулась фура с горючим. Спасатели никак не могут остановить вытекание
02.04.18 15:44

Спустя более чем полгода никто так до сих пор и не знает, почему загорелся детский лагерь «Виктория»
02.04.18 14:55

«Антонов» пригласил всех желающих посмотреть на полет «Мрии». Но только из-за забора
02.04.18 14:45

В Нигерии в результате нападения боевиков погибли 18 человек. Еще 84 получили ранения
02.04.18 14:31

Латвия с легкостью провела реформу, из-за которой Украина перессорилась с соседями
02.04.18 14:13

На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках
02.04.18 13:54

В Одессе любитель цветных металлов едва не лишил жизни пациентов клинической больницы

Интервью

28.03.18 09:21

Психолог Артем Хмелевский: Я не верю, когда говорят, что на любимое дело не хватает времени и сил

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
«Антонов» пригласил всех желающих посмотреть на полет «Мрии». Но только из-за забора
«Антонов» пригласил всех желающих посмотреть на полет «Мрии». Но только из-за забора
«Антонов» пригласил всех желающих посмотреть на полет «Мрии». Но только из-за забора
«Антонов» пригласил всех желающих посмотреть на полет «Мрии». Но только из-за забора
На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках
На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках
В Киеве ночью ни с того ни с сего взорвался автомобиль
В Киеве ночью ни с того ни с сего взорвался автомобиль
В Одессе на участника «Юморины» упала часть стены дома
В Одессе на участника «Юморины» упала часть стены дома
В Мариуполе футбольные фанаты подрались с правоохранителями. Есть пострадавшие
В Мариуполе футбольные фанаты подрались с правоохранителями. Есть пострадавшие
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за рухнувшего балкона
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за рухнувшего балкона
УПЛ: «Динамо» выгрызло победу у «Мариуполя», «Шахтер» разгромил «Зарю»
УПЛ: «Динамо» выгрызло победу у «Мариуполя», «Шахтер» разгромил «Зарю»
В Иерусалиме прошел многотысячный Крестный ход православных христиан
В Иерусалиме прошел многотысячный Крестный ход православных христиан
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Черниговщине в воинской части произошел пожар
На Львовщине веселая игра детей закончилась страшной смертью школьника
На Львовщине веселая игра детей закончилась страшной смертью школьника
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов