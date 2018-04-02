На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках

В Сумской области весенний паводок подтопил часть города Ахтырка. Как выяснили журналисты «Фразы», полиции приходится на лодках перевозить людей в безопасное место.

«Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок», — сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, первые сообщения о наводнении стали поступать в дежурную часть ахтырской полиции после 1:00 ночи понедельника.

По словам местных жителей, вода поднялась почти на метр, подтоплены дома и хозяйственные помещения.

Работники полиции вместе со спасателями на лодках патрулируют улицы, собирают из подтопленных домов людей, кто не смог самостоятельно покинуть район бедствия.

Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местную гостиницу и здание горисполкома.

На месте происшествия, кроме полиции, работают бригады ГСЧС, скорой помощи и горисполкома. Спасательные работы продолжаются.

Как сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, произошло подтопление частных домовладений на 11 улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 см, по состоянию на 7:00 он уже уменьшился на 10 см.

Из 25 подтопленных домов эвакуированы 43 человека, из которых 6 — временно расположены в гостинице «Нефтяник», 1 человек госпитализирован в Ахтырскую центральную райбольницу, остальные находятся у близких.

По информации издания Sumy.Today, от наводнения страдают и Сумы. Там троллейбусы, курсирующие по маршрутам № 1 и № 2 в направлении «Химпрома», не доезжают до конечных остановок.

Также из-за подтопления троллейбусы не могут проехать в направлении ул. Харьковская — ул. Пограничная.

Подобная ситуация сложилась не только в городах, но и на дорогах. Как сообщает «Киев Оперативный», автомобильную дорогу из Киева в Харьков затопило водой.

«Акватрасса Киев-Харьков. Специально для тех, кто собрался ехать по трассе Киев-Харьков. Будьте предельно осторожны в районе 177-го километра. В некоторых местах без внедорожника и купального костюма не обойтись», — говорится в сообщении.

Ранее «Фраза» сообщала, что 18 января затопило Одессу, в городе перекрыли движение по улицам.