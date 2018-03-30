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На Черниговщине в воинской части произошел пожар

На Черниговщине в воинской части произошел пожар

В Черниговской области произошел пожар в воинской части. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«В одной из воинских частей, которая дислоцируется неподалеку от села Гончаровское Черниговской области, произошел пожар в палаточном городке», — говорится в сообщении.

В результате пожара военнослужащий-контрактник ВСУ получил ожоги второй степени. Сгорела палатка, повреждены кровати, спальники и тому подобное.

Пострадавший был срочно доставлен в Черниговский военный госпиталь, где ему была оказана необходимая помощь, сейчас состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности, а именно — правил эксплуатации военной печи ПОВ 57.

Начато уголовное производство по признакам нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей, к расследованию привлечены специалисты по вопросам пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Генерального штаба ВС Украины.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 13 марта на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области произошел пожар, в результате которого погиб военный и еще семеро получили ожоги.

Тэги: пожар, воинская часть, криминал, военная прокуратура

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