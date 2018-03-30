В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей

Сегодня, 30 марта, в Днепре замыкание проводки стало причиной пожара в средней школе № 20. Как выяснили журналисты «Фразы», едкий дым в считанные секунды заполнил первый этаж помещения.

По информации «Информатора», инцидент произошел около 8:20. Из здания школы сразу же эвакуировали всех учеников, благо, занятия начинаются с 8:30 и детей в помещении практически не было.

«У 8-х классов была консультация, один из учеников опоздал. Зашел в кабинет и сказал, что в коридоре много дыма и, вероятно, горит проводка. Мы стали выводить детей, все было тихо, спокойно и без паники. Директор школы до последнего ходила проверяла классы, может кто остался, собирала вещи из раздевалок и выносила их на улицу. Вывели всех до приезда пожарных», — рассказала учитель школы Елена Валентиновна.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что очаг возгорания находится в подвале школы. Работу спасателей осложнило задымление, которое распространилось по всему этажу.

По словам завхоза школы, замыкание произошло после того, как он поднял один из рубильников. Увидев огонь, завхоз сразу же включил сигнализацию и попытался потушить пламя, однако справиться самостоятельно он не смог.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек.

В тот же день родственники жертв пожара составили список пропавших без вести. В нем значилось 85 имен, которые не значились в списках погибших.