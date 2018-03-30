Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей

В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей

Сегодня, 30 марта, в Днепре замыкание проводки стало причиной пожара в средней школе № 20. Как выяснили журналисты «Фразы», едкий дым в считанные секунды заполнил первый этаж помещения.

По информации «Информатора», инцидент произошел около 8:20. Из здания школы сразу же эвакуировали всех учеников, благо, занятия начинаются с 8:30 и детей в помещении практически не было.

«У 8-х классов была консультация, один из учеников опоздал. Зашел в кабинет и сказал, что в коридоре много дыма и, вероятно, горит проводка. Мы стали выводить детей, все было тихо, спокойно и без паники. Директор школы до последнего ходила проверяла классы, может кто остался, собирала вещи из раздевалок и выносила их на улицу. Вывели всех до приезда пожарных», — рассказала учитель школы Елена Валентиновна.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что очаг возгорания находится в подвале школы. Работу спасателей осложнило задымление, которое распространилось по всему этажу.

По словам завхоза школы, замыкание произошло после того, как он поднял один из рубильников. Увидев огонь, завхоз сразу же включил сигнализацию и попытался потушить пламя, однако справиться самостоятельно он не смог.

 
 
 
 
 

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек.

В тот же день родственники жертв пожара составили список пропавших без вести. В нем значилось 85 имен, которые не значились в списках погибших.

Тэги: пожар, общество, Днепр, школа, дети, криминал, возгорание

Комментарии

Колонка автора
26.03.18 14:43

Зимняя вишня и хромая утка

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

30.03.18 11:03

Сергей Мавроди. Чтобы помнили

Автор: Товарищ Краснов

Главная новость дня

В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке

В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке
30.03.18 12:00
1124
Последние новости
30.03.18 13:50

В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей
30.03.18 13:32

По словам журналиста, Папа Римский отрицает существование ада
30.03.18 12:52

В Украине могут усложнить процедуру получения водительских прав
30.03.18 12:45

На Киевщине жестоко избили и ограбили ветерана АТО
30.03.18 12:18

Фестиваль «Неделя австрийского кино» 2018 объявил программу
30.03.18 12:00

В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке
30.03.18 11:57

Пожар в Кемерово: Жена зрителя, запершего детей в кинозале, рассказала, как все происходило
30.03.18 11:22

В Украине запустили 4G
30.03.18 11:19

В Харькове неизвестные расстреляли людей около ресторана. Один человек скончался
30.03.18 11:03

Заробитчане могут оставить Украину без валюты

Интервью

28.03.18 09:21

Психолог Артем Хмелевский: Я не верю, когда говорят, что на любимое дело не хватает времени и сил

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей
В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей
В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей
В Днепре из-за пожара в школе эвакуировали всех детей
На Киевщине жестоко избили и ограбили ветерана АТО
На Киевщине жестоко избили и ограбили ветерана АТО
В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке
В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке
В Харькове неизвестные расстреляли людей около ресторана. Один человек скончался
В Харькове неизвестные расстреляли людей около ресторана. Один человек скончался
В детских больницах Киева заперты аварийные выходы. Говорят, так защищаются от воров и террористов
В детских больницах Киева заперты аварийные выходы. Говорят, так защищаются от воров и террористов
Ночью в Киеве взорвали крутой внедорожник. Хозяина авто забрала «скорая»
Ночью в Киеве взорвали крутой внедорожник. Хозяина авто забрала «скорая»
Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
Американка утверждает, что сняла Лох-несское чудовище. Да еще и с «семейством»
В Хмельницком загорелось общежитие. Из огня вывели 77 студентов
В Хмельницком загорелось общежитие. Из огня вывели 77 студентов
В Одесской области с высоты упал поезд с зерном
В Одесской области с высоты упал поезд с зерном
Группа радикалов прорвалась в Николаевский облсовет, требуя от депутатов невозможного
Группа радикалов прорвалась в Николаевский облсовет, требуя от депутатов невозможного
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов