На Киевщине жестоко избили и ограбили ветерана АТО

Под Киевом трое мужчин избили и ограбили ветерана АТО. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Светлана Шеповалова.

По ее словам, в городе Вишневое Киевской области трое мужчин напали на ветерана АТО Александра Рафальского, избили его и ограбили — забрали кошелек, удостоверение инвалида войны, сняли цепочку с крестиком.

Злоумышленники оставили мужчину в бессознательном состоянии.

«В ограблении и избиении участвовали трое мужчин, двое из них местные, один из Донецкой области. Все трое знали, чем занимается Александр, где служил и что инвалидность получил в результате контузий. Все трое задержаны», — рассказала Светлана.

Александр — участник АТО, инвалид III группы. В настоящее время он находится в отделении нейрохирургии одной из больниц, Александру предстоит длительное лечение.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2017 года в Киеве рядом с метро «Золотые Ворота» от ножевого ранения умер председатель профсоюза работников-мигрантов, ветеран АТО Сергей Олейник. Мужчина скончался до прибытия «скорой помощи».

24 сентября 2017 года в ночном клубе «Дискус» в Корабельном районе Николаева произошла массовая драка, в результате которой пострадали несколько человек. Драка началась на почве внезапно возникших неприязненных отношений: компания местных подростков жестоко избила 31-летнего жителя Корабельного района Игоря Кочнева (участника АТО), отдыхавшего в клубе с двумя друзьями.

Драка началась на почве внезапно возникших неприязненных отношений: компания местных подростков жестоко избила 31-летнего жителя Корабельного района Игоря Кочнева (участника АТО), отдыхавшего в клубе с двумя друзьями.

29 октября 2017 года в Киеве избили бойца АТО Геннадия Дуброва.