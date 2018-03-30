В Харькове неизвестные расстреляли людей около ресторана. Один человек скончался

В четверг, 29 марта, возле одного из ресторанов в Харькове около 23:00 неизвестные обстреляли группу лиц из автоматического оружия. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе полиции Харьковской области, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.

По данным правоохранителей, 29 марта в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошло несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия.

В результате стрельбы 32-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы, другой — 38-летний мужчина — ранение бедра. Также пулями поврежден автомобиль Toyota. Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие.

Пострадавшие с огнестрельными ранениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где медики констатировали смерть 32-летнего мужчины.

В городе была введена полицейская операция «Сирена».

Как сообщала «Фраза», 1 октября 2016 года, в Киеве в результате стрельбы получил огнестрельное ранение и был госпитализирован 40-летний мужчина.

24 октября 2016 года в Запорожской области в городе Мелитополь возник конфликт со стрельбой, в результате чего два человека погибли и еще двое получили огнестрельные ранения.

2 января 2017 года около 23:00 в одном из развлекательных заведений Одессы произошла перестрелка. Причиной конфликта между посетителями и охранником арт-клуба «Шкаф» стал дресс-код.

13 марта 2017 года около 23:40 в Киеве произошла стрельба возле кафе на бульваре Дружбы Народов.

В конце августа того же года в Ивано-Франковске между двумя компаниями в одном из заведений города произошла стрельба, в результате которой один из них получил ранения.

В начале октября 2017 года в Кривом Роге мужчина открыл стрельбу в кафе, в результате чего пострадали люди.