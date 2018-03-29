В Хмельницком загорелось общежитие. Из огня вывели 77 студентов

В ночь на 29 марта в общежитии Хмельницкого торгово-экономического колледжа (г. Хмельницкий, улица Тернопольская) возник пожар. Об этом журналистам "Фразы" сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.



В два часа ночи спасатели получили сообщение о пожаре в одной из комнат 4-этажного общежития. Прибыв на место, пожарные подразделения по внешним признакам установили задымление на втором этаже здания.



Спасатели эвакуировали из здания 77 несовершеннолетних, 27 человек эвакуировали с помощью механических лестниц.

«Во время разведки и тушения пожара совместно с администрацией общежития спасатели спасли с помощью механических лестниц 27 и эвакуировали 77 детей», - отмечается в сообщении. Пожарные ликвидировали пожар на площади в 17 квадратных метров. К ликвидации привлекли 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Студентов временно отселили в Хмельницкий торгово-экономический колледж на улице Каменецкой. Причина инцидента устанавливается.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек.





