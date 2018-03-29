Группа радикалов прорвалась в Николаевский облсовет, требуя от депутатов невозможного

Около полусотни активистов из разных партий сумели прорваться в здание Николаевского областного совета. Как выяснили журналисты «Фразы», они требуют вынести на голосование вопрос о временном отстранении главы местной областной государственной администрации Алексея Савченко с должности на время следствия по факту самоубийства героя-летчика, экс-директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина.

Как сообщает inshe.tv, перед этим к дверям, где пикетирующих блокировали правоохранители, вышла глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко. Она заявила, что нельзя «устраивать махновщину»: «Надо пояснить парням, что нужна процедура. Отставку может подписать только Президент. Даже если будет решение депутатов».

Однако найти взаимопонимание с протестующими у нее не получилось. Они встретили ее криками «Ганьба!». Тогда Москаленко заявила, что «была в 13-м году на Майдане, а где были вы?».

В итоге после нескольких попыток протестующие смогли зайти в помещение и сессионны зал.

С трибуны облсовета глава местной организации «Национального корпуса» Денис Янтарь, глава местной организации «Руха нових сил» Андрей Толпекин и глава местной организации «Свободы» Демил Губский призвали депутатов проголосовать за недоверие главе Николаевской ОГА Алексею Савченко и отстранение его от должности на время расследования. «Вы, как люди, которые представляют интересы громады, должны вынести на голосование отставку губернатора и его зама. Вы должны способствовать тому, чтоб мы получили правду», — сказал Янтарь, обращаясь к депутатам.

Как сообщают «НикВести», в ответ первый заместитель главы облсовета Иван Кухта также заявил, что он выступает за отставку Савченко. Первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, в свою очередь, предложил подождать, когда закончится следствие. Глава партии «Наш край» Юрий Кормышкин выразил солидарность с позицией Боня, а депутат от фракции «Видродження» Геннадий Рубский сказал, что хочет «посмотреть Савченко в глаза» и выслушать отчет, а потом принимать решение. Многие депутаты указывают на давление со стороны активистов и требуют сначала заслушать отчет Савченко, а потом принимать решение.

Как сообщили журналистам «Фразы» отделе коммуникации полиции Николаевской области, в ходе заседания начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз сообщил о том, что обратился к руководству полиции по поводу решения вопроса изменения подследственности дела Волошина «в Главное следственное управление или другие территориальные подразделения».

«Неоднократно полиция призвала всех, кто владеет любой полезной для следствия информацией, обратиться в Следственное управление», — сообщил глава полиции области. Однако, по его словам, несмотря на все приглашения, даже установленные лица, сотрудники аэропорта, которые сообщали прессе, что владеют информацией о давлении или коррупционных составляющих, уже второй раз не явились на допрос по вызову следователя.

Мороз отмечает, что предложил общественности осуществлять прозрачный и беспристрастный контроль за ходом следствия, приобщив к делу в рамках уголовного производства адвокатов со стороны семьи Владислава Волошина, которым бы доверяла община, семья погибшего, СМИ.

«Прошло трое суток, но ни один из адвокатов не обратился в Следственное управление с целью оказания помощи семье погибшего. Поэтому я понимаю, что объективность и беспристрастность следствия самом деле не интересует активистов, а призывы и лозунги носят сугубо политический характер», — говорит генерал.

«Поэтому я обратился к руководству национально-полиции Украины по изменению подследственности указанного производства с целью решения вопроса о передаче его в Главное следственное управление или другие территориальные подразделения», — подчеркнул Мороз.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2018 года в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта, ветеран АТО, кавалер орден «За мужество» III степени Владислав Волошин.

Впоследствии в СМИ появилась якобы переписка Волошина с одним из чиновников аэропорта в одном из мобильных мессенджеров, в которой упоминается губернатор Савченко, тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, документы от ОГА и намерения покончить с жизнью.

Тогда же глава Николаевской ОГА призвал не заниматься «непонятными вещами». Он заявил, что узнал о самоубийстве Волошина, когда проходил лечение, и не может поверить в это.

19 марта появилась противоречивая информация о последних днях героя. По одним данным на него незадолго до смерти якобы давили чиновники областной государственной администрации во главе с Алексеем Савченко. По другой — до последнего момента он не выказывал каких-либо признаков надвигающейся трагедии.

20 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что приняло меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в Николаевском международном аэропорту. «По результатам этой работы НАБУ, а также работы других правоохранительных органов, органов финансового контроля и исполнительной власти, общественности и средств массовой информации удалось предотвратить возможное хищение средств местного бюджета: договор, заключенный между компанией-победителем тендера по закупке работ и услуг по ремонту здания аэровокзала и КП „Николаевский международный аэропорт“ 21.02.2018 расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины», — сообщили в бюро.

В тот же день, 20 марта, стало известно о том, что правоохранители рассматривают 5 версий гибели Волошина.

26 марта глава Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз заявил, что ранее Волошин уже предпринимал попытку совершить самоубийство. Также руководитель полиции Николаевщины уточнил, что следствие рассматривает 6 версий трагедии: несчастный случай, самоубийство, связанное с профессиональной деятельностью, доведение до самоубийства, самоубийство из-за конфликта во время службы, самоубийство из-за семейных проблем, самоубийство в состоянии душевного волнения.