В Одесской области с высоты упал поезд с зерном

В городе Черноморске Одесской области, на Ильичевском зерновом терминале, сошел с рельсов и упал с высоты частный поезд с зерном. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщил директор по экономике и финансам ПАО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев.



«На частном подъездном пути был сформирован грузовой поезд. Частным маневровым локомотивом владельцы пытались переместить груз в место назначения. Последствия напоминают кадры сюрреалистических фильмов», — написал Рязанцев.





На фотографиях, опубликованных Рязанцевым, видно, что тепловоз рухнул с высоты нескольких метров. Часть вагонов перевернулась и значительно повреждена.



Люди не пострадали.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2012 года в Запорожской области сошли с рельсов 4 вагона пассажирского поезда «Киев-Севастополь».

В апреле 2017 года во Львове в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сошли с рельсов 8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза. Причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

В марте 2018 года в Тернопольской области сошел с рельсов пригородный дизель-поезд. Случилось это в результате похищения ворами материалов верхнего строения пути.