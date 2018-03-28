В Киеве кусок разрушающегося Воздухофлотского моста упал прямо на автомобиль

В Киеве продолжает разрушаться Воздухофлотский мост. В частности, 28 марта с «уставшего» путепровода посыпались куски бетона и разбили проезжающий под ним электромобиль Nissan. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

«Стоит себе на светофоре в центре Киева адвокат на экологичном электрокаре „Ниссан Лиф“, как вдруг сверху падает тяжелое наследие коммунистического прошлого — элементы уставшего Воздухофлотского путепровода. Хорошо, что на капот, а не лобовое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что упавшие обломки были размером до 15 см в диаметре и весом около полкилограмма.

Еще в начале февраля СМИ сообщали, что в Киеве начал осыпаться Воздухофлотский мост. Большие куски бетона отламывались от конструкций Воздухофлотского моста и падали на тротуар.

В «Киевавтодоре» объяснили, что на фото, тиражируемых в средствах массовой информации, были изображены снятые рабочими части бетона, так как на Воздухофлотском путепроводе выполнялись запланированные работы по превентивному скалыванию бетона на элементах путепровода.

Ранее «Фраза» сообщала, что 27 февраля вечером в Киеве произошло частичное обрушение путепровода у метро «Шулявская».

Движение по улице Гетьмана в направлении Петровки было перекрыто сразу за Индустриальным мостом.

Обвал задел одну машину, припаркованную под мостом. Жертв и пострадавших нет.

С самого утра 28 февраля представители «Укравтодора» заявляли, что намерены были разблокировать движение на Шулявском мосту «в ближайшие полчаса».

С самого утра, 28 февраля, проспект Победы стоит в многокилометровой пробке в сторону центра города.

Генеральный директор «Киевавтодора» Александр Густелев сообщил, что получил поручение от мэра Виталия Кличко проверить все столичные мосты на предмет исправности.

После частичного обрушения Шулявского путепровода жители столицы начали выкладывать в соцсетях фотографии других аварийных мостов Киева.