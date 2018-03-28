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Столичные таможенники нашли 205 бриллиантов в тайнике с документами из Гонконга

Столичные таможенники нашли 205 бриллиантов в тайнике с документами из Гонконга

Сотрудники таможенного поста «Специализированный» совместно с управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и международного взаимодействия Киевской городской таможни Госфискальной службы Украины обнаружили в международном экспресс-отправлении документального характера тайник с бриллиантами. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Киеве

Как отметили в ведомстве, мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Отправка поступила в Украину из Гонконга, а получить драгоценности должен был житель одного из регионов Украины.

Несвойственное для документов вложение таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета.

«Согласно экспресс-тесту, выявленные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будет устанавливать уже эксперт-геммолог. А пока продолжается протоколирование обнаруженного правонарушения по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию обнаруженных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости», — сообщили в пресс-службе ГФС.

Добавим, что в марте нынешнего года это уже вторая выявленная сотрудниками Киевской городской таможни ГФС попытка незаконно переслать драгоценные камни через таможенную границу Украины. В первом случае камни пересылались в Украину в международном почтовом отправлении из США.

Тэги: Киев, бриллиант, таможня, Гонконг, криминал, тайник

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