Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В Нидерландах открыли монумент жертвам упавшего на Донбассе самолета

В Нидерландах открыли монумент жертвам упавшего на Донбассе самолета

В Эйндховене (Нидерланды) открыли мемориал "Связь«,чье жертвам крушения самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал рейсом MH17 и был сбит в июле 2014 года над Донбассом. Как выяснили журналисты «Фразы», Об этом сообщило посольство Украины в Нидерландах в Twitter.

«Трагедия MH17 объединила нас. Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

Как сообщает «ГОРДОН» со ссылкой на местные СМИ, мемориал открыли 24 марта возле авиабазы в Эйндховене. Скульптура состоит из бронзовых ленточек с текстом: «Я тебя не забуду», которые образуют глобус. Такие ленточки раздавали родственникам жертв катастрофы. В постаменте памятника — 298 камней, символизирующих жертв катастрофы.

Как сообщала «Фраза», самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР». Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую «выпустили из зенитно-ракетного комплекса „Бук“ на востоке Украины».

3 марта 2016 года был установлен номер зенитного ракетного комплекса «Бук», которым был сбит «Боинг».

28 сентября 2016 года родственникам погибших в катастрофе самолета рейса MH 17 «Малазийских авиалиний» сообщили, что самолет был сбит ракетой «Бук», которая была завезена из России, с подконтрольной пророссийским боевикам территории на Донбассе.

В марте 2017 года появилась информация о ттом, что ключевым организатором транспортировки «Бука», из которого предположительно был сбит самолет рейса MH17, был отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский по прозвищу «Хмурый».

8 декабря 2017 года появилась информация о том, что во время совместного расследования «The Insider» и «Bellingcat» удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге» MН-17. Это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывным «Дельфин», главный инспектор Центрального военного округа России.

В январе 2018 года появилась информация о том, что оператор ракетной установки «Бук» мог не знать, что стреляет в пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний».

Тэги: жертвы, самолет, мир, Нидерланды

Комментарии

Колонка автора
22.03.18 09:59

Обнадеживающая неопределенность

Автор: Дмитро Шурхало

Статьи

26.03.18 09:14

Чем обернется для Украины новое президентство Путина: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Жертвами пожара в Кемерово стали как минимум 55 человек. Много детей

Жертвами пожара в Кемерово стали как минимум 55 человек. Много детей
26.03.18 09:58
800
Последние новости
26.03.18 14:29

В Азовском море задержали российское судно
26.03.18 14:05

Россия нашла следы «Новичка» в США
26.03.18 13:47

Стало известно, когда в Киеве отключат отопление
26.03.18 13:11

Скончался основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди
26.03.18 12:53

Количество жертв пожара в Кемерово увеличилось до 64. Здание снова загорелось
26.03.18 12:45

Москаль уверен, что Закарпатье наводнено агентами ФСБ
26.03.18 11:57

Порноактриса утверждает, что человек Трампа угрожал ее ребенку
26.03.18 11:53

В Минюсте придумали хитрый план по взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд.
26.03.18 11:21

В Николаеве бастуют водители маршруток. Город парализован
26.03.18 11:15

Голобуцкий: В деле о подделке деклараций членами НАПК фигурирует Левочкин

Интервью

21.03.18 09:28

Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В Азовском море задержали российское судно
В Азовском море задержали российское судно
В Азовском море задержали российское судно
В Азовском море задержали российское судно
В Нидерландах открыли монумент жертвам упавшего на Донбассе самолета
В Нидерландах открыли монумент жертвам упавшего на Донбассе самолета
Во время беспорядков в Каталонии пострадали почти 100 человек
Во время беспорядков в Каталонии пострадали почти 100 человек
Жертвами пожара в Кемерово стали как минимум 55 человек. Много детей
Жертвами пожара в Кемерово стали как минимум 55 человек. Много детей
В Кемерово вспыхнул торговый центр. Не исключено, что погибли дети
В Кемерово вспыхнул торговый центр. Не исключено, что погибли дети
Экс-руководителя патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение
Экс-руководителя патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение
«Мастерски раскрыто вражеское гнездо». Порошенко прокомментировал ситуацию с Савченко
«Мастерски раскрыто вражеское гнездо». Порошенко прокомментировал ситуацию с Савченко
Социальный ролик из Украины — в программе 71-го Каннского кинофестиваля
Социальный ролик из Украины — в программе 71-го Каннского кинофестиваля
Песок из Сахары долетел до Сочи и Одессы
Песок из Сахары долетел до Сочи и Одессы
Во время открытия детского садика на Ровенщине огромная сосулька едва не попала в голову охранника Порошенко
Во время открытия детского садика на Ровенщине огромная сосулька едва не попала в голову охранника Порошенко
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов