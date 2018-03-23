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Николаевского чиновника подозревают в подделке паспортов и двойном гражданстве. Его сын служит в армии РФ

Николаевского чиновника подозревают в подделке паспортов и двойном гражданстве. Его сын служит в армии РФ

В Николаевской области пресечена деятельность преступной группы, члены которой около 10 лет подделывали паспорта граждан Украины, в том числе загранпаспорта, для незаконного пересечения границы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 6 человек, а именно — начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета Александр Кондратьев, бывший сотрудник миграционной службы, гражданин Республики Молдова, житель Киевской области и двое жителей Николаевской области.

«Следствием установлено, что в период с мая 2017 по март 2018 начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета, имеющий двойное гражданство — Украины и России, а сын — гражданин России и военнослужащий Вооруженных Сил России, действуя по предварительному сговору с пятью другими лицами — жителями Киевской и Николаевской областей, один из которых тоже гражданином России, наладили механизм изготовления поддельных паспортов граждан Украины, зарегистрированных во временно оккупированных неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, а также аннексированной территории Автономной Республики Крым, с внесением в них заведомо ложных сведений об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы, — написала Сарган. — Злоумышленники формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов — справки о несудимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное».

Она также сообщила, что «в ходе документирования противоправной деятельности членов указанной группы на территории Николаевской и Киевской областей в государственных учреждениях государственной миграционной службы и по месту жительства фигурантов дела проведено более 20 обысков, по результатам которых изъято 75 печатей и штампов, в частности, посольства Украины в Республике Казахстан, Молдову и более 100 незаполненных бланков государственных учреждений, организаций, удостоверяющие факты, которые имеют юридическое значение; 50000 долларов США; 50000 гривен; 252000 российских рублей; 2130 евро; 9 единиц оружия, без установленных разрешительных документов; более 150 патронов различного калибра; более 500 граммов золотых изделий; вещество, похожее на каннабис; журналы регистрации лиц, не имеющих постоянного места жительства».

Эту же информацию журналистам «Фразы» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как сообщала «Фраза», летом 2016 года Служба безопасности Украины в Киеве ликвидировала преступную группировку, которая изготавливала фальшивые документы для выезда за границу.

В феврале 2018 года венгерская полиция начала устраивать облавы на украинцев, которые незаконно приобретают венгерские паспорта у местных чиновников.

Тэги: Генеральная прокуратура Украины, группа, паспорт, Николаев, криминал

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