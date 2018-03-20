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В Харькове пьяный водитель устроил гонки с полицией, посадив в машину ребенка

В Харькове пьяный водитель устроил гонки с полицией, посадив в машину ребенка

В Харькове пьяный водитель, скрываясь от преследования, въехал в полицейскую машину. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в facebook сообщает dtp.kiev.ua.

«Автомобиль, совершивший ДТП, скрываясь с места происшествия, въехал в полицейскую машину, Toyota Prius. Водитель, совершивший наезд, находился в нетрезвом состоянии», — сказано в сообщении.



Двое правоохранителей госпитализированы

На данный момент установлено, что в машине правонарушителя находились женщина и трехлетний ребенок.

Как сообщала «Фраза», 23 июля 2017 года в ночном ДТП вблизи села Пшеничное Киевской области погибли пятеро молодых людей. Из них трое — несовершеннолетние.

В ночь на 29 июля в Киеве на проспекте Лобановского произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись Audi и Hyundai. Водитель Hyundai погиб на месте.

В начале августа в Киевской области на Бориспольской окружной дороге произошло лобовое столкновение автомобилей, вследствие которого погибли 6 человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.

17 августа 2017 года нетрезвый водитель, пытаясь скрыться от полиции в Киеве, разбил четыре автомобиля.

Тэги: ДТП, авария, Харьков, криминал, автоновости

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