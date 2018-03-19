На оккупированном Донбассе выпал оранжевый снег

В Горловке, Донецке, Луганске и ряде других населенных пунктах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня, 19 марта, выпал снег рыжеватого оттенка. Как выяснили журналисты «Фразы», множество сообщений подобного рода люди опубликовали в социальных сетях.

Как сообщает «Главред», причины такого радикального изменения цвета снега никто из назвать не может. Некоторые все же выдвигают предпололожение, что снег мог окраситься пылью с терриконов. Другие говорят, что снег окрасился из-за песка, попавшего в атмосферу.

Поступает также информация об оранжевом снеге в Запорожье.

Как сообщают «Донецкие новости» со ссылкой на «пресс-службу министерства природных ресурсов ЛНР», в настоящее время специализированной лабораторией проведен предварительный анализ проб осадков, которые показали, что рН проб желтого снега равен 7.1, т. е. нейтральный (рН чистого снега составляет 5.63, так как в обычном состоянии снег подкислен окислами азота, серы и углерода).

«Такое подщелачивание осадков (снега) могут вызывать оксиды металлов (например — оксиды железа), углеводороды, автомобильные выбросы. Отобранные пробы имеют в своем составе взвешенные вещества (частички пыли), химический состав которых пока не установлен. Учитывая большую площадь выпадения желтых осадков, в данном случае мы имеем дело с трансграничным переносом загрязняющих веществ на большие расстояния, причиной которых могут быть промышленные выбросы крупных предприятий, а также природные явления глобального характера. Проводится дальнейшие исследования проб снега», — заявили в «ЛНР».

Данное явление, по данным оккупантов, одновременно наблюдалось в городах Алчевск, Горловка, Красный Луч (переименован в Украине в Хрустальный), Стаханов (Кадиевка), Счастье, Станица Луганская, Краснодон, Миллерово (РФ), Ростов-на-Дону (РФ). В городах Антрацит и Свердловск (Должанск) наблюдались осадки в виде обычного белого снега.

Как сообщала «Фраза», 28 января 2011 года жители Богодухова Харьковской области стали свидетелями аномального природного явления: в городе выпал черный снег. Темная субстанция легла ровным слоем на вывешенное на улице белье. Хозяйки говорят: белье теперь не отстирывается. Не отмывается черный снег и с крыш авто.