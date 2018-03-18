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Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму

Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму

В воскресенье, 18 марта, в Киеве участники акции протеста возле здания российского посольства открыли символический памятник президенту РФ Владимиру Путину. Как выяснили журналисты «Фразы», в перформансе принимал участие медведь с балалайкой и мужчина в ватнике и шапке-ушанке.

Видео с места событий опубликовала на своей странице в Facebook ВО «Свобода».

 
 
 
 
 

Также около 50 человек собрались в центре Киева с плакатами с надписями «Путин = Гитлер», «Выборам агрессора в Украине не быть», «Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам» и «Крым — это Украина».

Как сообщает «Украинская правда», участники акции принесли с собой чучело в костюме, к голове которого приклеили фотографию лица президента РФ Владимира Путина и выкрикивают «Путин, вон из Крыма!». Позже это чучело митингующие сожгли.

Как сообщает «Информатор», для желающих принять участие в выборах президента России на территории нашей страны митингующие также поставили туалетную кабинку. Один из участников акции нарядился в ватник, шапку-ушанку, взял в руки балалайку и начал раздавать «билеты в ад».

В то же время в Харькове у здания консульства РФ в ходе акции против голосования на президентских выборах РФ на территории Украины манекен с лицом Путина положили в гроб.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 18 марта 2018 года, в центре Киева также прошел митинг «Руха новых сил».

Как сообщали СМИ, 24 мая 2017 года Государственная дума РФ приняла поправки в закон о выборах президента России, сдвинув дату проведения голосования на 18 марта 2018 года — годовщину оккупации Крыма.

1 июня Владимир Путин эти поправки подписал.

Тэги: Крым, ВО «Свобода», Россия, протест, выборы президента России

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