Полторы тысячи человек требуют отставки Порошенко в центре Киева

«Рух новых сил» проводит на Майдане Незалежности митинг с требованиями о новом законе о выборах и отставке президента Украины Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», после этого участники митинга планируют отправиться к дому Порошенко в Козине.

Как сообщает «Украинская правда», в митинге принимают участие около 1,5 тысяч участников. Собравшиеся держат в руках плакаты «Мы за новый закон о выборах», «Порошенко — это обнищание, бедность, эмиграция», перечеркнутые портреты Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

Недалеко от центральной площади дежурят несколько карет «скорой», пожарная машина, несколько полицейских авто и несколько автобусов Нацгвардии. Возле Октябрьского дворца также дежурят автобусы с полицией и нацгвардейцы.

Проезды на ул. Прорезную и Городецкого перекрыты правоохранителями, у выхода из метро «Крещатик» на Городецкого силовики проверяют людей на наличие опасных вещей.

Вместе с тем на стенах ТРЦ «Глобус» возле Стеллы Независимости кто-то вывесил плакаты «Не продавай Украину за российские деньги» с перечеркнутыми портретами Путина, Сергея Курченко, Михаила Саакашвили, Виктора Медведчука и нардепа Надежды Савченко, а также надпись «Судьбу Украины решать украинцам» с изображениями Путина и Саакашвили.

Позже митингующие их срезали.

В свою очередь начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что 18 марта на службу в центральной части Киева заступили 1500 правоохранителей. «Мы проводим превентивные меры и будем четко реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и нормы действующего законодательства», — отметил он.

По сообщению организаторов мероприятия, после акции они планируют отправиться с Европейской площади к дому Порошенко в Козине.

Как сообщает Страна.ua, на митинге через громкую связь выступил бывший лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили. «Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Сегодня тот день, когда мы еще раз говорим: путинская система в Украине не пройдет. Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами. Второе: Мы должны сделать народные праймериз», — заявил Саакашвили, посл чего связь с ним прервалась.

Кроме того, участники акции «Руха новых сил» начали разбирать конструкции с инсталляцией о Крыме, установленные возле Стеллы Независимости накануне. Инсталляция, оформленная в цветах украинского флага с надписями языке «Спасибо деду за победу 1918 года, должны повторить», «Крымская операция 1918 года», «Крым — наш», «Алупка — наш», «Ялта — наш» и т. п. Видео и фото появились в сети, однако утром к началу митинга «Руха новых сил» этих надписей уже не было, остались только флаги Украины.

Как сообщают очевидцы, решение о демонтаже было принято спонтанно — «чтобы они не мешали проводить митинги».

Прямую трансляцию с места событий ведет «Радио Свобода».

Как сообщали СМИ, накануне поздно вечером полиция задержала активистов «Руха новых сил», которые хотели установить сцену на Майдане Незалежности для проведения акции 18 марта. Правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей РНС на Европейской площади возле гостиницы «Днепр».