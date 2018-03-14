Нацбанк презентовал новые оборотные монеты

Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Нацбанка.

«Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», — отметили в НБУ.

Вводиться в обращение новые оборотные монеты будут поэтапно: первый этап — 27 апреля 2018 будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны; второй этап состоится позже, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривны вводиться в обращение в 2019 — 2020 годах.

«Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени — пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. То есть бумажные деньги достоинством 1, 2, 5 и 10 гривны будут в обращении параллельно с металлическими, до последней бумажной гривны», — подчеркнули в НБУ.

Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот.

«Национальный банк Украины отвечает за эмиссию национальной валюты и организовывает наличный оборот. Это положение Закона о Национальном банке. Частью этой задачи является оптимизация наличного обращения, направленная на повышение удобства и сокращения общественных затрат на его реализацию», — подчеркнул и.о. главы Национального банка Украины Яков Смолий.

«Опыт показывает, что такое замещение происходит постепенно, поэтому потребители не испытывают неудобств. Всего в связи с физическим износом банкнот гривны Национальный банк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов, почти половина из которых (более 40%) составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 10 гривен», - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в НБУ, замена банкнот низких номиналов на монеты приблизит Украину к практике Европейского Союза, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.

Такую замену свое время успешно провели различные страны, например, Венгрия, Чехия, Дания, Япония, Канада, Великобритания, Австралия.

Ранее «Фраза» сообщала, что Национальный банк Украины 14 марта проведет презентацию новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн.