В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России

Служба безопасности Украины совместно с Прокуратурой АР Крым разоблачила антиукраинскую сеть, которая готовила провокации и диверсии по заказу Российской Федерации. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что координировал антиукраинскую сеть Артем Бузила, который направлял указания сети непосредственно из администрации президента России.

«Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Захарченко», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели 28 обысков у фигурантов дела в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях, во время которых обнаружили «доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ».

«Обнаружены печатные экстремистские агитационные материалы, документы с грифом „Для служебного пользования“, которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что изъяты материалы о подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации АР Крым.

Кроме того, нашли «расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства».

Правоохранители установили участников «боевой группы» антиукраинской сети. Во время обысков по местам их проживания обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии.

«У злоумышленников изъято 700 г тротила с 5 электрозапалами, 2 гранаты Ф-1 и РГД-5, более 600 патронов различного калибра», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) УКУ.

Как сообщала «Фраза», 13 декабря 2016 года по подозрению в сотрудничестве с так называемой «Донецкой народной республикой» был задержан полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков, освобожденный перед этим из плена боевиков.

Сам он свою вину отрицал, но подтвердил, что в плену вынужденно ходил в российской военной форме, и ему выдавали российское оружие.

13 июля 2017 года стало известно, что Служба безопасности Украины подозревает одного из функционеров Международного центра миротворчества и безопасности в Старычах Яворовского района Львовской области в сотрудничестве с Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ.

28 июля 2017 года появилась информация о том, что СБУ задержала в Киеве агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны.

6 декабря 2017 года СБУ заявила о том, что предотвратила теракт на одном из военных объектов в Сумской области.

15 декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области агента Службы внешней разведки Российской Федерации.