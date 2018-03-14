Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России

В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России

Служба безопасности Украины совместно с Прокуратурой АР Крым разоблачила антиукраинскую сеть, которая готовила провокации и диверсии по заказу Российской Федерации. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что координировал антиукраинскую сеть Артем Бузила, который направлял указания сети непосредственно из администрации президента России.

«Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Захарченко», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели 28 обысков у фигурантов дела в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях, во время которых обнаружили «доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ».

«Обнаружены печатные экстремистские агитационные материалы, документы с грифом „Для служебного пользования“, которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что изъяты материалы о подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации АР Крым.

Кроме того, нашли «расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства».

Правоохранители установили участников «боевой группы» антиукраинской сети. Во время обысков по местам их проживания обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии.

«У злоумышленников изъято 700 г тротила с 5 электрозапалами, 2 гранаты Ф-1 и РГД-5, более 600 патронов различного калибра», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) УКУ.

Как сообщала «Фраза», 13 декабря 2016 года по подозрению в сотрудничестве с так называемой «Донецкой народной республикой» был задержан полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков, освобожденный перед этим из плена боевиков.

Сам он свою вину отрицал, но подтвердил, что в плену вынужденно ходил в российской военной форме, и ему выдавали российское оружие.

13 июля 2017 года стало известно, что Служба безопасности Украины подозревает одного из функционеров Международного центра миротворчества и безопасности в Старычах Яворовского района Львовской области в сотрудничестве с Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ.

28 июля 2017 года появилась информация о том, что СБУ задержала в Киеве агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны.

6 декабря 2017 года СБУ заявила о том, что предотвратила теракт на одном из военных объектов в Сумской области.

15 декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области агента Службы внешней разведки Российской Федерации.

Тэги: общество, Россия, мир, СБУ, политика, война, Донбасс, провокация, криминал

Комментарии

Колонка автора
09.03.18 09:55

«Электронные копии» умерших и пять стадий горя

Автор: Евгений Середа

Статьи

14.03.18 09:05

Плюс деэлектрификация всей Украины!

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Трамп объяснил причину увольнения Тиллерсона. У журналистов есть свои предположения

Трамп объяснил причину увольнения Тиллерсона. У журналистов есть свои предположения
14.03.18 09:39
471
Последние новости
14.03.18 13:44

Германия может отказаться от российского газа, - СМИ
14.03.18 12:54

Британская полиция опрашивает российских эмигрантов и разыскивает загадочную пару в деле об отравлении Скрипаля, – СМИ
14.03.18 12:42

Католикос всех армян Гарегин II освятит армянскую церковь в Днепре
14.03.18 12:41

Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
14.03.18 11:43

В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
14.03.18 11:29

Украина отказалась от участия в любых спортивных соревнованиях в России. Это взбесило главу Ассоциации борьбы
14.03.18 11:02

Минздрав отменяет талоны, диспансеризацию и медкарты для школы
14.03.18 10:27

Украина стоит на пороге новой войны
14.03.18 10:16

На военных базах США изнасиловали более 600 детей
14.03.18 10:02

В Нигерии арестовано судно с 16 украинцами на борту

Интервью

14.03.18 09:34

Владимир Тихий: Власть боится, что правда о Евромайдане навредит

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
Путин признался, что в 2014 году дал согласие сбить самолет, летевший из Украины в Турцию
Путин признался, что в 2014 году дал согласие сбить самолет, летевший из Украины в Турцию
В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив
В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив
УПЛ: «Шахтер» удерживает лидерство над «Динамо»
УПЛ: «Шахтер» удерживает лидерство над «Динамо»
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов