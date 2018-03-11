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В Киеве сожгли часовню Московского патриархата

В Киеве сожгли часовню Московского патриархата

В Киеве в Оболонском районе неизвестные подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской митрополии УПЦ МП.

Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм.

На место преступления прибыли сотрудники полиции.

Церковь заявляет, что по факту преступления открыто уголовное производство. В то же время сообщения полиции Киева по факту поджога пока нет.

Как сообщала «Фраза», весной 2008 года двое неизвестных в масках при помощи горючей смеси подожгли палатку походного храма Святой великомученицы Екатерины УПЦ МП в Чернигове. Настоятель о. Александр подозревал, что это произошло из-за конфликта за церковную землю с представителями Киевского патриархата.

15 декабря 2012 года на территории Национального музея истории Украины загорелся малый храм Десятинного мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ МП. Монахи выразили уверенность, что храм подожгли язычники, которые периодически проводят свои сборища возле музея.

В июне 2014 года местоблюститель Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий попросил президента Украины Петра Порошенко принять все меры для предотвращения нападений и захватов храмов и монастырей церкви.

В ночь на 15 августа того же года в Николаеве неизвестные пытались поджечь церкви Московского патриархата сразу в двух районах.

27 января 2015 года неизвестный поджог деревянную церковь УПЦ МП в Деснянском районе Киева.

В январе 2017 года в Киеве неизвестные попытались поджечь храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» и святителя Петра Могилы Второго Шевченковского благочиния столицы Украинской православной церкви Московского патриархата.

О проблемах, в частности, земельных, связанных с УПЦ МП можно прочитать здесь.

Тэги: Киев, полиция, общество, храм, политика, поджог, криминал, часовня, Московский патриархат

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