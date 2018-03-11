В Киеве пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль

В Киеве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», около 5.45 на перекрестке улиц Жмаченко и Курнатовского Hyundai Getz влетел в Skoda Octavia, который принадлежит Полиции охраны.

В Hyundai ехала супружеская пара, сообщает «Информатор».

В результате ДТП двое сотрудников полиции получили серьезные травмы и были госпитализированы. Они находятся в реанимации за их жизни борются врачи.

Супруги от госпитализации отказались, хотя женщина жаловалась на боль в спине, а мужчина все время держался за живот.

Женщина призналась, что муж сел за рулем пьяным.

Ранее «Фраза» сообщала, что 24 сентября 2017 года утром в Днепре на ул. Панаса Мирного произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и служебного автомобиля полиции BMW X5.

17 октября 2017 года в Киеве на улице Саперно-Слободской произошла авария с участием пьяного сотрудника Печерского управления полиции.