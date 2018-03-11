В Австралии на пляже нашли двухметрового монстра

В Австралии двое местных жителей Джон и Райли Линдхольм, отдыхавшие на пляже Moore Park Beach в Квинсленде, нашли двухметровую рыбу-монстра. Как выяснили журналисты "Фразы", вес рыбы составлял около 150 килограмм.



Один из мужчин, который является профессиональным рыбаком, не смог идентифицировать ее вид, сообщает ABC News.



"Я видел много разных рыб, и много очень больших рыб, но никогда не встречал ничего подобного", - отметил Линдхольм.



Причина, по которой рыба оказалась на суше, неизвестна. Линдхольм предположил, что животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений.



Квинслендский лодочный и рыболовный патруль проконсультировался со специалистами из Музея Квинсленда, чтобы выяснить вид найденной рыбы. Как отметили в музее, несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.



Ранее СМИ сообщали, что жительница австралийского города Квинсленд Шерри Симмонс обнаружила необычное морское животное на берегу во время прогулки с собакой. Сначала женщина подумала, что ее находка - это часть окаменевшего дерева, но когда она пригляделась, то поняла, что это некое существо без глаз.

Как сообщала "Фраза", в 2010 году ученые из австралийского университета Квинсленда обнаружили в Тихом океане новый вид рыб.

В 2007 году в Индонезии поймали рыбу, вымершую 80 млн. лет назад.