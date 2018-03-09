В Киеве «наемники Кличко» до потери сознания избили народного депутата

В Киеве жестоко избили внефракционного народного депутата Юрия Левченко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киеврады Святослав Кутняк.

«Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общиной с полчетвертого утра противостояли кличковским титушки по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко», — написал он.

По данным Кутняка, у Левченко также может быть химический ожог из-за применения оппонентами газового баллончика. Нардеп госпитализирован.

Кутчак призывает соратников приехать на место столкновения, чтобы «отомстить».

Ранее «Фраза» сообщала, что 23 февраля в Киеве цыганка средь бела дня ограбила депутата.