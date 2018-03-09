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Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо

Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо

Кандидат в президенты России Ксения Собчак внесена в базу данных сайта «Миротворец». Как выяснили журналисты «Фразы», она обвиняется в нарушении государственной границы Украины и незаконном посещении Крыма.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию Автономной Республики Крым», — сообщается на сайте «Миротворец».

Сама Собчак считает внесение ее в базу «Миротворца» «очередной глупостью». Об этом она сказала в комментарии агентству «РИА Новости» во время одиночного пикета у здания Госдумы РФ.

По ее словам, она попыталась «сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной». Собчак добавила, что собиралась поехать в Крым «с гуманитарной миссией, а не с целью агитации».

Кандидат назвала внесение в базу «Миротворца» «странным ответом» на ее намерение посетить полуостров.

Как сообщала «Фраза», 7 марта 2018 года кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что направила в Посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым. «Если и поеду в Крым, то только с территории Украины. Считаю, что так правильно будет», — объяснила Собчак.

Тогда же в Посольстве Украины в России заявили, что не получали запрос Собчак, а Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал законный въезд в Крым для ведения незаконной агитации «шизофренией».

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова объяснила, что кандидат в президенты РФ хотела бы совершить поездку в Крым до выборов, но не для агитации.

Тэги: Украина, Крым, Россия, мир, политика, Ксения Собчак

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Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо
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Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо
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