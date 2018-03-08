В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан

Сегодня, 8 марта, ночью в центре Киева на улице Владимирской загорелся ресторан «Лео». Как выяснили журналисты «Фразы», в здание выстрелили из гранатомета.

В результате детонации произошло возгорание, в из-за чего выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. На месте работали полицейские, эксперты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа, сообщает «Эспресо».

Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли отстрелянную пусковую трубу (тубус). Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему.

По предварительным данным, никто не пострадал. Правда, от взрыва в доме вылетели стекла в окнах.

Ранее «Фраза» сообщала, что 1 июня 2015 года на Полтавщине неизвестный обстрелял из гранатомета местную налоговую.

11 февраля 2016 года в центре Запорожья неизвестный выстрелил из гранатомета по частному дому.

В июне 2016 года из гранатомета обстреляли дом заместителя прокурора Львовщины Мирона Тиховского.

В ночь на 27 февраля 2017 года неизвестный из пневматического оружия обстрелял окна родильного отделения больницы во Львове.

20 марта 2017 года ночью в Ровно из противотанкового гранатомета обстреляли здание Управления патрульной полиции.