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Из-за сильных снегопадов в Полтавском горсовете произошло две драки за день

Из-за сильных снегопадов в Полтавском горсовете произошло две драки за день

В Полтавском городском совете произошли столкновения между активистами и чиновниками, в результате чего заседание исполкома перенесли на неопределенное время. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной столкновений стало состояние дорог после сильных снегопадов.

Как сообщает «Полтавщина», сегодня, 7 марта, в помещение горсовета пришли люди, возмущенные транспортным коллапсом в городе. Они принесли с собой пачки соли и песка, требуя отчета профильного заместителя по вопросам ЖКХ Андрея Лямина.

После того как начальник управления по вопросам обращений граждан Игорь Верига вынес из зала эти пачки, вспыхнул конфликт и драка.

В итоге в ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям.

Примерно в 10:20 Верига объявил в зале заседаний, что заседание исполкома переносится на 12:00. После объявления перерыва активисты начали кричать, что зал для заседаний нужно заблокировать. Возникла вторая драка — между Веригой и активистом Александром Масюком. Также подрались активист Евгений Мавлетбаев и руководитель аппарата горсовета Роман Мельник.

После инцидента работников выпустили из зала заседаний. Параллельно началось блокирование движения транспорта на улице Соборности. Через каждые пять минут блокировщики дозировано пропускали транспорт, в первую очередь «скорые».

Издание отмечает, что ранее городской голова Александр Мамай допустил возможность внесения в повестку дня горисполкома вопрос о повторном повышении тарифов в общественном пассажирском транспорте.

Такой ответ стал следствием решения Полтавского окружного админсуда о приостановлении решения исполкома о повышении тарифа до 5 грн. Однако в повестке дня заседания 7 марта этих дополнительных вопросов не было.

Как сообщала «Фраза», 26 сентября 2017 года в Киевском областном совете произошла драка.

23 февраля 2018 года произошла потасовка в Печерской районной государственной администрации во время выступления главы района Сергея Мартынчука.

Тэги: драка, Полтава, снегопад, горсовет

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