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В Киеве масштабное ДТП. Из-за гололеда столкнулись сразу 7 автомобилей

В Киеве масштабное ДТП. Из-за гололеда столкнулись сразу 7 автомобилей

В Киеве на проспекте Леся Курбаса столкнулись сразу семь автомобилей. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной массового ДТП стал гололед.

В аварию попали Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda. На место аварии прибыли два патруля полиции и «скорая», но все участники ДТП от медпомощи отказались, сообщает «Эспрессо».

По словам очевидцев, водители были возмущены действиями коммунальных служб. Особенно их разозлил тот факт, что работники коммунальных служб начали посыпать дорогу специальной смесью уже после аварии.

Ранее «Фраза» сообщала, что 6 марта 2018 года  в Киеве кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, перебегавшего дорогу.

Тэги: Киев, ДТП, гололед, авария, криминал, автоновости

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