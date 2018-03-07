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Порошенко велел кое-что сделать с пенсионером, которого сбил автомобиль из его кортежа

Порошенко велел кое-что сделать с пенсионером, которого сбил автомобиль из его кортежа

Президент Украины Петр Порошенко сожалеет о произошедшем сегодня, 6 марта, ДТП в центре Киева, в котором полицейский автомобиль из кортежа главы государства сбил пожилого пешехода, и поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом у себя в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь», — написал Цеголко.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, у пострадавшего — перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу № 17 в Лабораторном переулке, в отделение политравмы.

«Авария произошла на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская. Служебный автомобиль полиции двигался в кортеже сопровождения человека, в отношении которого осуществляется государственная охрана», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина 1930 года рождения внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей.

Сын пострадавшего рассказал «Вестям», что операцию пенсионеру Василию Андреевичу еще не делали. Врачи сейчас готовят его к операции.

По его словам, Василию Андреевичу (фамилию не назвал) 87 лет, в конце марта у него день рождения. «Мы живем неподалеку от места аварии. Отец вышел за продуктами. Мама тоже очень пожилая женщина, почти не ходит», — сказал сын Василия Андреевича.

Ранее он работал на одной из руководящих должностей в МВД при Советском Союзе.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 6 марта, в Киеве кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, перебегавшего дорогу.

Тэги: Петр Порошенко, Киев, ДТП, общество, политика, криминал

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