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В правительственном квартале Киева произошло жестокое убийство

В правительственном квартале Киева произошло жестокое убийство

Сегодня, 6 марта, утром в правительственном квартале Киева произошло убийство. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе столичной полиции, неизвестный с ножом атаковал мужчину, который тот подходил к своему автомобилю, припаркованному во дворе.

Как отметили в ведомстве, сообщение о том, что на ул. Лютеранской, 30 лежит тело с ножевым ранением поступило к правоохранителям около 10.30.

На место выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции.

Правоохранители установили, что неизвестный нанес мужчине два удара ножом, после чего скрылся с места преступления. Потерпевшего с места происшествия забрала «скорая помощь», однако он умер от полученных ран, не доехав до больницы. Погибшим оказался 37-летний местный житель.

В данный момент полиция занимается розыском убийцы. Сообщается, что разыскивают мужчину 30-35 лет, 185 сантиметров, спортивного телосложения. Также у полицейских якобы есть информация, что нападавший скрылся в подъезде.

«Мы еще не можем подтвердить информацию о попытке завладения автомобилем, так как на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося. К сожалению, 37-летний местный житель от полученных ранений скончался в карете скорой помощи. Поиск злоумышленника продолжается», — сообщила «ФАКТАМ» начальник пресс-службы столичного главка Нацполиции Украины Оксана Блищик.

Преступник нанес потерпевшему серьезное ранение. Об этом свидетельствует лужа крови, оставшаяся на месте происшествия. Вход во двор, где все произошло, перекрыт, туда полиция никого не пускает. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей, а также проверяют все близлежащие подъезды, поскольку, по словам очевидцев, нападавший — мужчина в возрасте 30−35 лет спортивного телосложения — мог скрыться в одном из них.

«Информация о случившемся внесена в журнал Единого реестра заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства», — добавила спикер полиции Киева.

По последней информации столичных правоохранителей, по подозрению в причастности к совершению преступления разыскиваются два человека.

Одному из подозреваемых 40−45 лет, рост около 180 сантиметров. У него вытянутое худощавое лицо, длинный нос, средние глаза, тонкие губы и худощавое телосложение.

Второму подозреваемому на вид 35−37 лет, рост около 170 сантиметров. У него круглое лицо с небритостью, средний нос, темные глаза, полные губы и худощавое телосложение.

Ранее «Фраза» сообщала, что 5 января 2018 года в Киеве зарезали мужчину и подожгли его квартиру.

Напомним, 28 ноября 2017 года в Днепровском районе Киева был найден мужчина с многочисленными ножевыми ранениями. Он скончался по дороге в больницу.

Тэги: Киев, убийство, общество, криминал

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