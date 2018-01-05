В Киеве неизвестные зарезали мужчину и подожгли его квартиру

Сегодня, 5 января, ночью в Киеве зарезали мужчину и подожгли его квартиру. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Убийство произошло в доме на улице Шолом Алейхема, 12. В квартире начался пожар. Приехавшие на место спасатели ГосЧС извлекли из квартиры тело владельца.

При осмотре на теле были выявлены следы насильственной смерти — синяки и резаная рана горла.

Ранее «Фраза» сообщала, что 28 ноября 2017 года в Днепровском районе Киева был найден мужчина с многочисленными ножевыми ранениями. Он скончался по дороге в больницу.

4 ноября в Киеве на улице Полярной правоохранители нашли труп мужчины, который был убит в собственной квартире.

45-летний мужчина был обнаружен со связанными руками и ногами. На теле погибшего многочисленные синяки от побоев.