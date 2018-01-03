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В Днепре мужчина подорвал оппонента, бросив ему под ноги гранату

В Днепре мужчина подорвал оппонента, бросив ему под ноги гранату

В Днепре во дворе многоэтажного дома в результате конфликта между двумя мужчинами одни из них бросил гранату под ноги другому. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе областной полиции, пострадавший доставлен в больницу с осколочными ранениями ног.

Как отметили в ведомстве, в ночь на среду, 3 января, во дворе многоэтажки на бул. Славы между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них бросил под ноги другому гранату. В результате инцидента тот получил осколочные ранения обеих голеней.

Пострадавший участник конфликта был доставлен в больницу.

По данному факту возбуждены два уголовных производства по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи опрашивают всех очевидцев происшествия, проводятся соответствующие экспертизы.

Подозреваемый в хулиганстве и незаконном хранении боеприпаса задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее «Фраза» сообщала, что распространение оружия в Украине, похищенного из армии, привело к увеличению вооруженного насилия, необычного для этой европейской страны. Это также привело к чему-то новому и более тревожному: ручные гранаты применяются в самых разных преступлениях, включая домашнее насилие и ограбление банков.

В минувшем году украинская полиция сообщила об изъятии около 2,5 тыс. ручных гранат, по сравнению с 100 в 2013 году.

Эксперты по оружию говорят, что неудивительно, что все больше гранат просачивается из зоны военных действий. Ручные гранаты легко спрятать и их трудно держать на учете в боевых ситуациях.

Британское издание The Sun, проанализировав последние предостережения МИД Великобритании своим туристам, составило рейтинг стран Европы с высоким риском террористических атак во время праздников. Украина в этом рейтинге занимает второе место.

Тэги: взрыв, граната, Днепр, конфликт, криминал

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