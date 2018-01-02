В харьковской больнице подросток напал с ножницами на санитарку

В воскресенье, 1 января, в Харькове 17-летний парень пытался ограбить санитарку в одном из медицинских учреждений города. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе областной полиции, он стал угрожать женщине ножницами.

Как отметили в ведомстве, парень требовал от женщины, чтобы она отдала ему деньги с мобильным телефоном.

Жертва нападения нажала кнопку вызова охраны, после чего злоумышленник убежал.

Однако скрыться малолетнему грабителю не удалось — прибывшая на место случившегося следственно-оперативная группа задержала парня.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье «разбой», полиция планирует в ближайшее время огласить несовершеннолетнему харьковчанину подозрение. В случае, если его вина будет доказана, подростку может грозить до семи лет лишения свободы.

Как сообщала «Фраза», 30 декабря 2017 года стало известно, что в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, «мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить».

Позже начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех сообщил, что в заложниках у террориста находятся 9 взрослых и двое детей.

Тогда же член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил детали инцидента. По его словам, человек, взявший заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове, изначально рассчитывал совершить вооруженное ограбление.

Ближе к ночи из помещения захваченного здания «Укрпочты» были освобождены все заложники, злоумышленник был задержан.