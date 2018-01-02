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Киевлянин расстрелял слишком шумных соседей

Киевлянин расстрелял слишком шумных соседей

В Киеве на улице Мартиросяна в подъезде жилого дома мужчина расстрелял из травматического пистолета троих соседей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, один из жильцов дома пожаловался на шум в квартире соседа, который мешал спать его ребенку. По словам 41-летнего мужчины, компания отреагировала на замечания агрессивно и начала его бить. Тогда киевлянин схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

В результате конфликта огнестрельные ранения получили двое мужчин и женщина, у стрелка — многочисленные гематомы. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли три гильзы, пистолет для отстрела резиновых пуль и документы на оружие.

Следователи Соломенского управления полиции открыли два уголовных производства по предварительной правовой квалификации — ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства конфликта.

Ранее «Фраза» сообщала, что 6 декабря утром в Энергодаре Запорожской области расстреляли мужчину. Ему прямо в лицо выстрелили из ружья.

Напомним, 8 ноября в Одессе на ул. Ак. Вильямса произошел конфликт между двумя автовладельцами за место на парковке, из-за чего один из них открыл стрельбу по своему конкуренту.

12 ноября вечером в городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина открыл стрельбу во дворе жилого дома. Пострадали два человека.

3 декабря в Одессе застрелили ранее судимого члена преступной группировки.

Тэги: Киев, расстрел, криминал

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