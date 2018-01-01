Празднующие Новый год возле главной елки страны доставили немало головной боли коммунальщикам

В центре Киева встретить Новый год собрались тысячи людей. Как выяснили журналисты «Фразы», после себя отдыхающие оставили очень много мусора.

Как сообщает «Информатор», основное гуляние было на Софийской площади, где проходили главные торжества ночи. Тротуары и клумбы усыпали пустыми бутылками из-под шампанского, коньяка и мартини.

На территории валялись остатки многочисленных салютов, хлопушек, гирлянд и оберток. Но главную опасность для пешеходов представляли разбитые бутылки.

Коммунальщики не стали ждать утра и после того, как люди разошлись, сразу же приступили к работе.