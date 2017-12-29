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В Египте неизвестные открыли огонь возле церкви. Есть жертвы

В Египте неизвестные открыли огонь возле церкви. Есть жертвы

В Египте в пригороде Каира — Хелуан двое боевиков открыли огонь возле церкви Святой Мины. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли не менее 10 человек.

Боевики открыли огонь возле церкви, ранив пятерых охранников, сообщает «The Independent».

Во время штурма полиция застрелила одного из нападавших. Также на данный момент установлено, что во время перестрелки погибли двое полицейских.

Ранее «Фраза» сообщала, что 5 ноября 2017 года в церкви в штате Техас на юге США неизвестный мужчина открыл стрельбу и был застрелен полицией. Погибли более 20 человек.

Тэги: мир, смерть, Египет, стрельба, церковь, криминал

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