Два закопанных трупа найдены в поле на Одесщине

В Одесской области в поле между селами Новосельское и Орловка вдоль трассы Одесса-Рени были найдены закопанные тела двоих мужчин. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, 26 декабря около 14.49 в дежурную часть Ренийского отделения полиции позвонил житель с. Орловка, который сообщил, что в направлении кирпичного завода, в сторону поля, на расстоянии около 400 метров от трассы в землю закопан труп.

На указанное место выехали сотрудники Ренийского отделения полиции, Измаильского отдела полиции и эксперты-криминалисты из Одессы. Прибыв по указанному адресу, правоохранители оцепили территорию. В ходе проведения первоочередных следственных действий были обнаружены тела двоих мужчин, которые были закопаны в земле. Там же были обнаружены и фрагменты одежды.

Тела были осмотрены судебно-медицинским экспертом и направлены в морг.

Пресс-служба полиции также сообщает, что в настоящее время правоохранители принимают меры по поиску орудия убийства, установлению обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению, и их местонахождения.

В то же время, по словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, полиции уже удалось установить личности убитых мужчин 1949 и 1956 года рождения, которые пропали еще в октябре, а также лиц, подозреваемых в совершении этого преступления. Их розыск уже начался.

Ранее «Фраза» сообщала, что 27 декабря в озере в самом криминогенном районе Киева был обнаружен труп женщины.