В центре Одессы грабители на «БМВ» с еврономерами пытались похитить женщину. И им это почти удалось

27 декабря в Одессе во дворе многоэтажного дома на улице Маршала Говорова неизвестные похитили женщину и увезли ее в неизвестном направлении на автомобиле «BMW Х5» темного цвета. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк.

По его словам, после того, как по городу объявили план «Перехват», злоумышленники и автомобиль, на котором они передвигались, был задержан. «Замечательная работа, эффективный план, дислокация постов и бдительность личного состава. Отдельно хочу отметить работу тактиков патрульной полиции на „приеме“ этих негодяев», — написал Форостяк

По данным Преступности.Нет, бандиты похищали женщину с целью выкупа.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2016 года в Киеве был задержан донецкий адвокат Иван Балабан, которого подозревают в организации похищения одесской предпринимательницы Ирины Киселевой.

Осенью 2017 года в Киеве был задержан офицер полиции по подозрению в содействии при похищении бизнесмена с требованием выкупа в 500 тыс. грн.