Освобожденные благодаря усилиям Митрополита Онуфрия и Патриарха Кирилла украинские военнопленные уже едут в Харьков

Священники Украинской Православной Церкви сопроводили украинских военнопленных через так называемую «серую зону» разграничения — на территорию, подконтрольную украинским войскам. Как сообщили "Фразе" в Центре информации УПЦ, по данным главы Синодального информационно-просветительского отдела архиепископа Климента (Вечери), который также занимался организацией доставки украинских воинов, освобожденных украинских военнопленных будут транспортировать в Харьков, где их встретит Блаженнейший Митрополит Онуфрий, родные и близкие люди.

«Священники Украинской Православной Церкви сопроводили украинских военнопленных через „серую зону“. На наших глазах еще недавнее отчаяние на лицах ребят, сменяет большая надежда, они чувствуют, что скоро смогут вернуться к полноценной жизни. Их отвезут в Харьков. Там они смогут встретиться с близкими. В Харькове их будет встречать Блаженнейший. Церковь делает все для того, чтобы помочь тем, кто в плену — это наш священный долг. Все это время мы делали все от нас зависящее, для того чтобы украинские военнопленные оказались на свободе», — отметил архиепископ Климент.

По его словам, все освобожденные, доставленные сегодня на террриторию Украины, чувствуют себя хорошо, хотя и находятся в подавленном, еще шоковом состоянии, но в их глазах радость, многие вслух благодарят Бога за возвращение на родину. «Без Божьей воли, освобождения бы не произошло. Блаженнейший Митрополит Онуфрий говорит о том, что Церковь будет продолжать делать все возможное для того, чтобы все военнопленные были освобождены, чтобы никто не находился в плену», — сообщил владыка Климент.

Как сообщалось, благодаря усилиям Предстоятеля РПЦ Патриарха Кирилла и Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия удалось договориться об обмене военнопленными.

Напомним, первый за 15 месяцев обмен пленными на Донбассе сегодня был успешно завершен. Обмен военнопленными состоялся на КПП «Майорское» Донецкой области. В Украину вернулись, по уточненным данным, 73 заложника.