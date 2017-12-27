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В Ивано-Франковске пьяный священник устроил ДТП и убежал

В Ивано-Франковске пьяный священник устроил ДТП и убежал

Вчера, 26 декабря, в Ивано-Франковске по улице Ивана Павла ІІ «Мерседес» Е-класса въехал в микроавтобус «Фольксваген Каравелла». Как выяснили журналисты «Фразы», виновником ДТП оказался пьяный священник.

Патрульные увидели скопление людей и выяснили, что виновник ДТП оставил автомобиль и скрылся с места происшествия, передает КУРС.

Водителя «Мерседеса» полицейские догнали через 300 метров от места ДТП. Он имел явные признаки алкогольного опьянения.

Также очевидцы опознали в мужчине священника. Впоследствии выяснилось, что виновником ДТП является протоиерей Украинской православной церкви Киевского патриархата, настоятель храма Вознесения Господня в селе Семаковцы Городенковского района Андрей Дмитрук.

Пассажир «Фольцвагена» жаловался на боль в коленях, поэтому ему вызвали «скорую».

Как сообщали СМИ, священнику, который в середине ноября на Ровенщине совершил пьяное ДТП, а потом с бутылкой водки в руках пытался убежать, запретили проводить служения и отстранили от обязанностей настоятеля прихода. Соответствующий указ издал архиепископ Ровенский и Острожский Иларион, однако ознакомить нарушителя с документом не удалось — он исчез, на связь не выходит, дома не появляется.

Тэги: ДТП, священник, Ивано-Франковск

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