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Рухнувшая стена раздавила два элитных автомобиля в центре Киева

Рухнувшая стена раздавила два элитных автомобиля в центре Киева
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В центре Киева по улице Антоновича во дворе между домами обвалилась стена. Как выяснили журналисты «Фразы», обвалившаяся стена стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта.

При падении стена повредила газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии. Также были повреждены два автомобиля: Lexus и BMW, сообщает «Эспрессо».

Вследствие инцидента никто не пострадал. На месте работаютспециалисты ГСЧС, «Киевгаз», «Киевэнерго» и полиция.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2010 году в Киеве на улице Мельникова в двухэтажном здании обвалилась стена здания.

В 2010 году под весом снега обрушились 500 метров крыши и часть фасада одного из цехов завода «Большевик» .

В 2013 году в Киеве по пр.Победы, 67 произошло обрушение 800 кв. м кровли складского здания.

 

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Тэги: автомобиль, Киев, обрушение, стена

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Рухнувшая стена раздавила два элитных автомобиля в центре Киева
Рухнувшая стена раздавила два элитных автомобиля в центре Киева
Рухнувшая стена раздавила два элитных автомобиля в центре Киева
Рухнувшая стена раздавила два элитных автомобиля в центре Киева
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