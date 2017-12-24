В Словакии разбился автобус с украинцами

23 декабря, в Словакии автобус с украинцами попал в ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в пригороде Кошице столкнулись микроавтобус «Renault Master» и легковой автомобиль «Suzuki Ignis».



В микроавтобусе находились 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести, сообщает «Karpatnews».



По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Suzuki Ignis».

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2012 году в Молдавии переполненный автобус упал с обрыва. В салоне было 40 человек, 10 человек погибли на месте.

В апреле 2013 года семь человек погибли в Бразилии в результате падения пассажирского автобуса с путепровода на автостраду на подъезде к Рио-де-Жанейро.

В сентябре 2015 года на севере Индии автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек.

25 августа 2017 года в Краснодарском крае РФ автобус с людьми упал в Керченский пролив. Погибли 14 человек.

29 августа 2017 года между Каиром и Бени-Суэйф в Египте туристический автобус упал с эстакады на дорогу после столкновения с грузовиком. В результате ДТП погибли 14 человек, 42 пострадали.

23 декабря 2017 года появилась информация о том, что в Индии пассажирский автобус упал с моста в реку. В результате инцидента погибли 32 человека, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.