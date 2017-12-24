Сегодня - 24.12.2017
Архив
Фото-Новости
Спецтемы:
архив спецтем
ТОП:

В одном из старейших зоопарков мира произошел пожар

В одном из старейших зоопарков мира произошел пожар
Все

В ночь на 23 декабря в Лондоне произошел пожар в зоопарке. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительной информации, пожар начался в кафе, которое находится на территории зоопарка.

На борьбу с пламенем было вызвано 10 пожарных машин и 72 спасателя. Тушение пламени заняло около двух часов, сообщает «Thesun.co.uk».

«Лондонская пожарная бригада прибыла на место происшествия в течение нескольких минут», — отметили в зоопарке.

В связи с угрозой жизни животным сотрудники зоопарка были вынуждены разбить стеклянные ограждения для их эвакуации. На данный момент пожар удалось ликвидировать.

Отмечается, что жертв среди животных нет, однако одно из них во время эвакуации потерялось.

Лондонский зоопарк — старейший научный зоопарк в мире. Основан в Лондоне 27 апреля 1828 года в качестве зоологической коллекции, предназначенной для научных исследований. С 1847 года открыт для публичных посещений. Одно из крупнейших зоологических собраний в Соединённом Королевстве (по состоянию на 2006 год — 16 802 особи животных 755 видов). Административно подчинён созданному в 1826 году Зоологическому обществу Лондона. Расположен в северной части Риджентс-парка на границе между районами Вестминстер и Камден.

На территории, принадлежащей лондонскому зоологическому собранию, открыты первые в мире общедоступные серпентарий (1849), аквариум (1853), инсектарий (1881), детский зоопарк (1938). В 2001 году слоны, носороги и другие крупные животные были переведены из Лондонского зоопарка в Уипснейдский зоопарк в Бедфордшире, также функционирующий под эгидой ЗОЛ.

Зоологическое общество Лондона не получает официального финансирования, полагаясь на взносы «участников» (англ. Fellows), «друзей» (англ. Friends) и «членов» (англ. Members), а также доходы от продажи входных билетов и субсидии от благотворительных организаций.

 

Все
Тэги: животные, пожар, Лондон, зоопарк

Комментарии

Колонка автора
19.12.17 23:10

Грязь и разруха в головах по-киевски

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

24.12.17 14:01

Фильм «Новизна»: о вечном выборе между страстями и счастьем

Автор: Анастасия Лях

Главная новость дня

В Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка

В Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка
24.12.17 14:33
1086
Последние новости
24.12.17 14:33

В Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка
24.12.17 13:24

Самый большой в мире самолет совершил свой первый полет
24.12.17 12:03

В Словакии разбился автобус с украинцами
24.12.17 10:22

В КНДР заявили об «акте войны» со стороны ООН
24.12.17 09:20

Во «Внуково» из самолета выпала стюардесса
24.12.17 00:24

«Динамо» провернуло первый громкий трансфер. И тут же может получить две пробоины в обороне
23.12.17 20:50

В аэропорту Женевы задержали Яценюка. Правда, тут же отпустили
23.12.17 18:33

Председатель Верховного суда Польши обвинила власти в «государственном перевороте»
23.12.17 16:47

В одном из старейших зоопарков мира произошел пожар
23.12.17 15:40

Собчак посвятила свою предвыборную программу Украине

Интервью

16.12.17 10:50

Валерий Хаит о КВН, о «Квартале-95», о политике, о безвизе, о Путине, об одесском юморе…

Автор: Елена Коваленко

Фото и Видео
В Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка
В Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка
В Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка
В Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка
Самый большой в мире самолет совершил свой первый полет
Самый большой в мире самолет совершил свой первый полет
В Словакии разбился автобус с украинцами
В Словакии разбился автобус с украинцами
В одном из старейших зоопарков мира произошел пожар
В одном из старейших зоопарков мира произошел пожар
На Филиппины обрушилось смертоносное наводнение
На Филиппины обрушилось смертоносное наводнение
США запустили ракету Falcon 9 с десятью спутниками
США запустили ракету Falcon 9 с десятью спутниками
Порошенко рассказал о коварстве... украинского режима
Порошенко рассказал о коварстве... украинского режима
Поговаривают, что стрельбу в Одессе устроили бывшие бойцы «Айдара»
Поговаривают, что стрельбу в Одессе устроили бывшие бойцы «Айдара»
Банда псевдоврачей, обманувшая более тысячи пациентов, задержана в Украине
Банда псевдоврачей, обманувшая более тысячи пациентов, задержана в Украине
В Одессе произошла стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался в автосалоне
В Одессе произошла стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался в автосалоне
fraza.ua

Опрос

Нужен ли Украине третий Майдан?

посмотреть результаты
© 2017 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов
Технический директор:
Иван Данишевский