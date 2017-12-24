В одном из старейших зоопарков мира произошел пожар

В ночь на 23 декабря в Лондоне произошел пожар в зоопарке. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительной информации, пожар начался в кафе, которое находится на территории зоопарка.



На борьбу с пламенем было вызвано 10 пожарных машин и 72 спасателя. Тушение пламени заняло около двух часов, сообщает «Thesun.co.uk».



«Лондонская пожарная бригада прибыла на место происшествия в течение нескольких минут», — отметили в зоопарке.



В связи с угрозой жизни животным сотрудники зоопарка были вынуждены разбить стеклянные ограждения для их эвакуации. На данный момент пожар удалось ликвидировать.

Отмечается, что жертв среди животных нет, однако одно из них во время эвакуации потерялось.

Лондонский зоопарк — старейший научный зоопарк в мире. Основан в Лондоне 27 апреля 1828 года в качестве зоологической коллекции, предназначенной для научных исследований. С 1847 года открыт для публичных посещений. Одно из крупнейших зоологических собраний в Соединённом Королевстве (по состоянию на 2006 год — 16 802 особи животных 755 видов). Административно подчинён созданному в 1826 году Зоологическому обществу Лондона. Расположен в северной части Риджентс-парка на границе между районами Вестминстер и Камден.

На территории, принадлежащей лондонскому зоологическому собранию, открыты первые в мире общедоступные серпентарий (1849), аквариум (1853), инсектарий (1881), детский зоопарк (1938). В 2001 году слоны, носороги и другие крупные животные были переведены из Лондонского зоопарка в Уипснейдский зоопарк в Бедфордшире, также функционирующий под эгидой ЗОЛ.

Зоологическое общество Лондона не получает официального финансирования, полагаясь на взносы «участников» (англ. Fellows), «друзей» (англ. Friends) и «членов» (англ. Members), а также доходы от продажи входных билетов и субсидии от благотворительных организаций.