ФОПам підвищать податки у 2027 році: нові суми і ліміти
2026-22-09    13

ФОПам підвищать податки у 2027 році: нові суми і ліміти

У 2027 році для фізичних осіб-підприємців можуть зрости суми єдиного податку, військового збору та мінімального ЄСВ, а також граничні обсяги доходу. Такі показники випливають із проєкту державного бюджету України на 2027 рік, зареєстрованого у Верховній Раді 15 вересня. У документі уряд заклав підвищення мінімальної зарплати до 9546 грн із 1 січня 2027 року проти 8647 грн у 2026 році та прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 3691 грн проти 3328 грн.

Для ФОП першої групи максимальна ставка єдиного податку у 2027 році становитиме 369,10 грн на місяць. Це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році відповідний платіж становить 332,80 грн. ФОП другої групи за максимальною ставкою сплачуватиме 1909,20 грн на місяць замість нинішніх 1729,40 грн, оскільки ставка цієї групи визначається на рівні до 20% мінімальної зарплати.

Військовий збір для платників єдиного податку першої та другої груп у разі затвердження запропонованих бюджетних показників зросте до 954,60 грн на місяць. Нині цей платіж становить 864,70 грн. Розмір збору прив’язаний до 10% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Мінімальний єдиний соціальний внесок для ФОП у 2027 році становитиме 2100,12 грн на місяць. За квартал це 6300,36 грн, а за повний рік — щонайменше 25 201,44 грн за умови сплати мінімального внеску протягом усіх 12 місяців. Розрахунок базується на ставці ЄСВ 22% від мінімальної зарплати. У 2026 році мінімальний внесок становить 1902,34 грн на місяць.

Зміняться і граничні обсяги доходу для підприємців на спрощеній системі. Для першої групи ліміт пропонують збільшити до 1 594 182 грн на рік проти 1 444 049 грн у 2026 році. Для другої групи він становитиме 7 961 364 грн замість 7 211 598 грн, а для третьої — 11 140 182 грн проти 10 091 049 грн. Ліміти розраховуються на основі встановленої Податковим кодексом кількості мінімальних зарплат.

Для третьої групи базова конструкція оподаткування за проєктом не змінюється: ставка єдиного податку становить 3% доходу для платників ПДВ або 5% для неплатників ПДВ, тоді як військовий збір для ФОП цієї групи становить 1% доходу. Тому фактичне податкове навантаження підприємця третьої групи залежатиме від його обороту та обраної моделі оподаткування, а не від фіксованого щомісячного платежу.

Запропоноване підвищення соціальних стандартів впливає на спрощену систему через механізми, закріплені в Податковому кодексі. Для першої групи максимальна ставка єдиного податку прив’язана до прожиткового мінімуму, для другої — до мінімальної зарплати, а військовий збір для відповідних категорій підприємців розраховується від мінімальної зарплати. Саме тому зміна двох базових державних показників автоматично позначається на платежах ФОП.

Водночас суми на 2027 рік наразі мають статус розрахункових показників проєкту бюджету. Законопроєкт №16000 має пройти бюджетну процедуру у Верховній Раді, після чого остаточні параметри можуть бути уточнені. У бюджетному проєкті також передбачено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 3691 грн та мінімальну зарплату 9546 грн з 1 січня 2027 року.

Окремим наслідком зміни мінімальної зарплати стане збільшення максимально допустимого доходу для спрощеної системи, оскільки відповідні межі визначаються через кратність мінімальній зарплаті. Отже, разом зі зростанням фіксованих платежів підприємці отримають і вищі річні межі перебування у відповідних групах єдиного податку.

Точні фінансові параметри для ФОП на 2027 рік остаточно залежатимуть від ухвалення закону про державний бюджет та чинних на той момент норм Податкового кодексу. Для підприємців ключовими залишаються дата набрання чинності новими показниками, остаточні ставки місцевих рад для першої та другої груп, а також правила сплати ЄСВ і військового збору протягом року.

військовий збір, держбюджет, єдиний податок, ЄСВ, новини України, ФОП
Останні новини
ФОПам підвищать податки у 2027 році: нові суми і ліміти

ФОПам підвищать податки у 2027 році: нові суми і ліміти
У 2027 році для фізичних осіб-підприємців можуть зрости суми єдиного читать далее
22-09, 14:51
Економіст заявив про виснаження ресурсів війни та скорочення допомоги

Економіст заявив про виснаження ресурсів війни та скорочення допомоги
Український економіст Олексій Кущ заявив, що війна наближається до завершення читать далее
22-09, 10:43
Угорщина відмовилася від двох ініціатив щодо співпраці з Україною

Угорщина відмовилася від двох ініціатив щодо співпраці з Україною
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 21 вересня заявив, що Будапешт не читать далее
22-09, 10:17
США відкриють нові військові бази у Гренландії

США відкриють нові військові бази у Гренландії
США планують відкрити два нові військові об'єкти у Гренландії в читать далее
22-09, 10:14
Людмила Янукович ймовірно померла в Росії

Людмила Янукович ймовірно померла в Росії
За даними російських реєстрів, телефонний номер колишньої дружини експрезидента України читать далее
22-09, 10:00
Повернення після СЗЧ: Міноборони змінило процедуру

Повернення після СЗЧ: Міноборони змінило процедуру
Спрощена процедура добровільного повернення на військову службу після самовільного залишення читать далее
21-09, 17:24
В Україні з жовтня запустять автоматичне стягнення боргів

В Україні з жовтня запустять автоматичне стягнення боргів
В Україні з жовтня 2026 року планують підключити до системи читать далее
21-09, 17:22
Зеленський заявив про можливі кроки до деескалації війни

Зеленський заявив про можливі кроки до деескалації війни
Президент Володимир Зеленський 21 вересня заявив, що припинення Росією ударів читать далее
21-09, 17:18
Яке церковне свято 22 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 22 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
22 вересня 2026 року православна церква відзначає попразднство Різдва Пресвятої читать далее
21-09, 15:44
В Україні пропонують змінити текст державного гімну

В Україні пропонують змінити текст державного гімну
На сайті Кабінету міністрів України з’явилася електронна петиція із пропозицією читать далее
21-09, 15:38
Борг за комуналку понад 680 грн: кому можуть не дати субсидію

Борг за комуналку понад 680 грн: кому можуть не дати субсидію
Право на житлову субсидію на опалювальний сезон 2026–2027 років Пенсійний читать далее
21-09, 11:33
ХДС Мерца вперше в історії не пройшла до ландтагу

ХДС Мерца вперше в історії не пройшла до ландтагу
На виборах до ландтагу Мекленбургу — Передньої Померанії 20 вересня читать далее
21-09, 10:55
«Єдина Росія» набирає 57,83% на виборах до Держдуми

«Єдина Росія» набирає 57,83% на виборах до Держдуми
«Єдина Росія» отримує 57,83% голосів на виборах до Державної думи читать далее
21-09, 10:45
Юрій Ткачук: біографія та цікаві факти про керівника «Енергоатома»

Юрій Ткачук: біографія та цікаві факти про керівника «Енергоатома»
Юрій Ткачук — український топменеджер енергетичного та промислового секторів, який читать далее
20-09, 21:02
Три найбільші металургійні заводи України зупинили роботу

Три найбільші металургійні заводи України зупинили роботу
Українська сталеливарна промисловість фактично зупинилася після ударів російських балістичних ракет читать далее
20-09, 16:37
Яке церковне свято 21 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 21 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
21 вересня 2026 року православна церква за юліанським календарем відзначає читать далее
20-09, 16:33
«Вавилон-Берлін»: фінальний сезон серіала показав прихід Гітлера до влади

«Вавилон-Берлін»: фінальний сезон серіала показав прихід Гітлера до влади
У Німеччині 10 вересня 2026 року в медіатеці ARD вийшов читать далее
20-09, 11:27
Бундесвер почав примусову медкомісію для 18-річних чоловіків

Бундесвер почав примусову медкомісію для 18-річних чоловіків
Бундесвер із липня 2026 року почав проводити обов’язкові медичні огляди читать далее
20-09, 10:00
США попередили громадян про загрозу загострення на Близькому Сході

США попередили громадян про загрозу загострення на Близькому Сході
Посольства США в країнах Близького Сходу почали масово попереджати американських читать далее
20-09, 09:56
«Воскресіння Христа»: Мел Гібсон розкрив деталі нового фільму

«Воскресіння Христа»: Мел Гібсон розкрив деталі нового фільму
Режисер Мел Гібсон повідомив нові деталі про фільм «Воскресіння Христа» читать далее
19-09, 18:48
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар