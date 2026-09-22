ФОПам підвищать податки у 2027 році: нові суми і ліміти

У 2027 році для фізичних осіб-підприємців можуть зрости суми єдиного податку, військового збору та мінімального ЄСВ, а також граничні обсяги доходу. Такі показники випливають із проєкту державного бюджету України на 2027 рік, зареєстрованого у Верховній Раді 15 вересня. У документі уряд заклав підвищення мінімальної зарплати до 9546 грн із 1 січня 2027 року проти 8647 грн у 2026 році та прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 3691 грн проти 3328 грн.

Для ФОП першої групи максимальна ставка єдиного податку у 2027 році становитиме 369,10 грн на місяць. Це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році відповідний платіж становить 332,80 грн. ФОП другої групи за максимальною ставкою сплачуватиме 1909,20 грн на місяць замість нинішніх 1729,40 грн, оскільки ставка цієї групи визначається на рівні до 20% мінімальної зарплати.

Військовий збір для платників єдиного податку першої та другої груп у разі затвердження запропонованих бюджетних показників зросте до 954,60 грн на місяць. Нині цей платіж становить 864,70 грн. Розмір збору прив’язаний до 10% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Мінімальний єдиний соціальний внесок для ФОП у 2027 році становитиме 2100,12 грн на місяць. За квартал це 6300,36 грн, а за повний рік — щонайменше 25 201,44 грн за умови сплати мінімального внеску протягом усіх 12 місяців. Розрахунок базується на ставці ЄСВ 22% від мінімальної зарплати. У 2026 році мінімальний внесок становить 1902,34 грн на місяць.

Зміняться і граничні обсяги доходу для підприємців на спрощеній системі. Для першої групи ліміт пропонують збільшити до 1 594 182 грн на рік проти 1 444 049 грн у 2026 році. Для другої групи він становитиме 7 961 364 грн замість 7 211 598 грн, а для третьої — 11 140 182 грн проти 10 091 049 грн. Ліміти розраховуються на основі встановленої Податковим кодексом кількості мінімальних зарплат.

Для третьої групи базова конструкція оподаткування за проєктом не змінюється: ставка єдиного податку становить 3% доходу для платників ПДВ або 5% для неплатників ПДВ, тоді як військовий збір для ФОП цієї групи становить 1% доходу. Тому фактичне податкове навантаження підприємця третьої групи залежатиме від його обороту та обраної моделі оподаткування, а не від фіксованого щомісячного платежу.

Запропоноване підвищення соціальних стандартів впливає на спрощену систему через механізми, закріплені в Податковому кодексі. Для першої групи максимальна ставка єдиного податку прив’язана до прожиткового мінімуму, для другої — до мінімальної зарплати, а військовий збір для відповідних категорій підприємців розраховується від мінімальної зарплати. Саме тому зміна двох базових державних показників автоматично позначається на платежах ФОП.

Водночас суми на 2027 рік наразі мають статус розрахункових показників проєкту бюджету. Законопроєкт №16000 має пройти бюджетну процедуру у Верховній Раді, після чого остаточні параметри можуть бути уточнені. У бюджетному проєкті також передбачено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 3691 грн та мінімальну зарплату 9546 грн з 1 січня 2027 року.

Окремим наслідком зміни мінімальної зарплати стане збільшення максимально допустимого доходу для спрощеної системи, оскільки відповідні межі визначаються через кратність мінімальній зарплаті. Отже, разом зі зростанням фіксованих платежів підприємці отримають і вищі річні межі перебування у відповідних групах єдиного податку.

Точні фінансові параметри для ФОП на 2027 рік остаточно залежатимуть від ухвалення закону про державний бюджет та чинних на той момент норм Податкового кодексу. Для підприємців ключовими залишаються дата набрання чинності новими показниками, остаточні ставки місцевих рад для першої та другої груп, а також правила сплати ЄСВ і військового збору протягом року.